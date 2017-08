Rutineret canadisk forward til White Hawks

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks har netop skrevet kontrakt med den canadiske forward Mark Hurtubise, der kommer fra den østrigske Klagenfurt, der spiller i landets bedste række.

Den højrehåndede 34-årige canadier har også et længere stræk i både Allsvenskan og SHL bag sig, hvor han har spillet for blandt andre Leksands IF og AIK, så det er en herre med rutine fra højt rangerede ligaer, der kommer til Frederikshavn.

- Han er en god hockeyspiller og en rigtig holdspiller, hvilket er meget vigtigt, når man skal have succes. Jeg ser frem til på mandag, siger cheftræner Mario Simioni til klubbens Facebook-side.

Den første officielle træning for White Hawks er netop på mandag, hvor spillerne kommer på is for første gang.

Foto: Anders H Foto