Rutsjebanekollaps i England sender otte børn på hospitalet

STORBRITANNIEN: Otte børn har fået "potentielt alvorlige skader", efter at en oppustelig rutsjebane lørdag aften kollapsede i en park i Surrey i det sydlige England.

Det oplyser myndighederne ifølge Sky News.

Ulykken skete omkring klokken 19.30, da cirka 12.000 mennesker var samlet ved parken for at se fyrværkeri.

Fyrværkeriet blev aflyst, og parken blev evakueret for at give plads til ambulancer.

Journalist Andy Datson fortæller, at han så omkring 40 børn lege på den cirka ni meter høje, oppustelige rutsjebane, da den kollapsede.

Politiet i Surrey oplyser, at "et antal" børn er faldet ned. Otte af dem er bragt til hospitalet med "potentielt alvorlige skader".

Hørte børn skrige

Et ægtepar fortæller til Sky News, at mellem 15 og 20 børn faldt ned fra rutsjebanen. Det er dog ikke bekræftet fra officielt hold.

- Vi hørte børn, der skreg, og så dem falde ud over siden. De kollapsede alle sammen i en bunke. Vi løb over for at hjælpe, fortæller manden, der ønsker at være anonym.

En af arrangørerne, Michael Holden, kalder hændelsen "chokerende".

- Vores tanker går til børnene og deres familier, siger han til Sky News.

Han tilføjer, at det endnu er for tidligt at spekulere i, hvad der forårsagede ulykken, og at arrangørerne samarbejder med politiet.

- Jeg tror ikke, at de store menneskemængder var et problem i aften. Blot den måde rutsjebanen blev betjent på, siger han.

/ritzau/