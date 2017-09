Ryanair aflyser flere tusinde afgange

EUROPA: Ryanair aflyser omkring 2000 afgange over de næste seks uger. Det sker for at øge selskabets pålidelighed - antallet af fly, der afgår til tiden. Det er faldet drastisk sommeren over.

Det oplyser Ryanair på sin hjemmeside. Ryanair skriver, at der er tale om 40-50 afgange om dagen, svarende til i alt mellem 1680 og 2100 afgange.

- Ryanair har gennemført et rekordstort antal flyvninger i sommerens højsæson, men har en ophobning af ansattes ferie, der skal gennemføres inden 31. december, skriver Ryanair.

Aflysninger sker ifølge selskabet for at rette op på en pålidelighed, der er faldet til under 80 procent i starten af september.

Både grundet mangel på ansatte men også på grund af strejker hos flyveledere Europa over.

Det udskældte selskab understreger, at aflysninger dækker omkring to procent af det samlede antal afgange, der er på over 2500 om dagen.

- Vi undskylder dybt over for det lille antal kunder, der bliver ramt af disse aflysninger, og vil gøre vores yderste for at finde andre muligheder for dem eller refundere deres billetter, skriver talsmand for Ryanair Robin Kiely i meddelelsen.

Ryanair oplyser ikke hvilke flyvninger, der er aflyst.

Med indgrebet håber Ryanair på at øge sin pålidelighed til over 90 procent.

/ritzau/