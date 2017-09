Ryanair offentliggør liste over aflyste afgange mandag

INDLAND: Mandag bliver det muligt for de flypassagerer, der skal flyve med Ryanair frem til 31. oktober, at blive klogere på, om deres fly overhovedet afgår.

Senere mandag vil Ryanair nemlig fortælle præcis hvilke afgange, der bliver aflyst, fordi piloterne skal have afviklet ferie.

Samtidig vil alle berørte kunder via e-mail få besked om alternative afgange og deres muligheder for refusion og kompensation.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Her fremgår det også, at det er flyvninger til og fra baserne i Barcelona, Bruxelles Charleroi, Dublin, Lissabon, London Stansted, Madrid, Bergamo, Porto og Rom Fiumicino, der kan blive aflyst.

Ryanairs administrerende direktør, Michael O’Leary, undskylder over for kunderne, at det har været nødvendigt at aflyse så mange afgange.

- Vi har kun taget denne beslutning om at aflyse denne lille del af vores daglige 2.500 flyafgange, så vi kan yde ekstra standby dækning og beskytte rettidigheden af de 98 procent flyafgange, som ikke vil blive påvirket af disse aflysninger, siger han i pressemeddelelsen.

Han fortæller desuden, at det kommer til at ske igen næste år, fordi man ændrer den måde, man planlægger og afvikler ferie på.

/ritzau/