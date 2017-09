Ryanair tilbyder piloter 100.000 kroner for at opgive ferie

IRLAND: Det har vakt stor furore, at lavprisselskabet Ryanair har aflyst omkring 2000 afgange i efteråret på grund af manglende evne til at gennemføre dem. Det betyder, at 100.000-vis af passagerer strander, og nu forsøger Ryanair sig med en nødredning.

Det skriver den britiske avis The Guardian. Ifølge avisen tilbyder selskabet nu sine piloter en bonus på 12.000 britiske pund eller 100.000 kroner for at droppe deres ferie.

- For at undgå yderligere aflysninger beder vi nu hver pilot om en eller to ugers arbejde fra de piloter, der allerede har fået deres måneds ferie.

- For at anerkende effekten af behovet for at flyve mere implementerer vi en bonusordning, skriver Ryanair ifølge The Guardian i en besked til piloterne.

Ryanair fortalte fredag, at man vil aflyse op mod 2100 afgange i efteråret for at bringe sin pålidelighed - andelen af rettidige afgange - op over 90 procent, efter at den er faldet voldsomt til under 80 procent.

Selskabet skød skylden på irske ferieregler, der indebærer, at optjent ferie skal afholdes inden første januar. Derudover forklarer Ryanair forsinkelserne med strejker blandt flyveledere i Europa.

Aflysninger betyder, at op til 400.000 passagerer, der har købt billet, vil få at vide, at deres fly er aflyst. Omkring 10.000 af disse er danskere.

- Vi giver vores uforbeholdne undskyldning til de kunder, hvis rejse vil blive forstyrret. Vi forsikrer dem, at vi vil gøre vores yderste for at sikre, at vi kan booke dem om til andre flyafgange på samme dag eller den efterfølgende dag, har administrerende direktør Michael O’Leary udtalt.

Ryanairs forklaring med, at strejker skulle være en del af forklaringen på de mange aflysninger, er ikke blevet købt af alle. Den irske pilotforening mener, at Ryanair simpelthen ikke har sikret sig piloter nok til sine afgange.

/ritzau/