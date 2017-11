Ryanair truer ansatte - de sælger ikke nok i flyene

DUBLIN: Irske Ryanair, Europas største lavprisflyselskab, er ude med riven over for ansatte, der ikke får de rejsende til at købe ekstra ind under flyturen.

Det skriver britiske The Guardian, der er set breve fra to af de selskaber, Ryanair hyrer meget af sit personale fra.

Selv om Ryanair tidligere har sagt, at der ikke er specifikke salgsmål for de ansatte, står der i brevet, at de ansatte alt for ofte ikke får solgt for 50 euro.

- Det er ikke acceptabelt, og det er klart, at du simpelthen ikke gør dit job om bord, står der ifølge The Guardian i brevet.

Overvåget tæt

Brevet fortsætter med at fortælle, at de ansatte vil blive "overvåget tæt", og at der vil komme "tiltag" mod dem, hvis ikke de lever op til salgsmålene.

Tiltagene kan blandt andet være, at de ansatte bliver sat til at fylde huller i vagtplanen i stedet for at have faste arbejdstider.

Specielt nævner brevet ti produkter, som kabineselskabet skal sælge. Det er forskellige typer drikkevarer, slik, parfume og skrabelodder.

Den irske fagforening Impacts skriver til The Guardian efter at have set brevet:

- Det er grim læsning. Personalets første opgave er sikkerhed, salg er en sekundær opgave.

- Brevet indikerer en hårdhændet tilgang til ledelse og viser, hvor sårbare den enkelte ansatte er, hvis vedkommende ikke når salgsmålene.

Tjener mange penge

Ryanair tjener mange penge på salg i fly. I 2016 stod salget på flyene for omkring en fjerdedel af selskabets samlede omsætning på 6,5 milliarder euro - små 50 milliarder kroner.

Brevet er udstedt af to af de selskaber, som Ryanair hyrer ansatte igennem. Ryanair får omkring 60 procent af de ansatte på sine fly fra en lille gruppe selskaber, der også har hjemsted i Dublin.

Praksissen er kritiseret voldsomt, da det gør Ryanair i stand til at fralægge sig ansvaret for de ansatte, der arbejder på selskabets fly, da de officielt er ansat i andre selskaber.

/ritzau/