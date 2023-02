Rykkede hurtigt ud på en opgave: Christian kørte for stærkt, men slap for bøden

HANSTHOLM/AALBORG:En bøde på 5300 kroner og et krav om at skulle op til en ny køre- og teoriprøve.

Læg dertil de seks-syv minutters forsinkelse af en redningsauktion, da Kystredningstjenesten i Hanstholm en kold novemberdag sidste dag skulle komme en mand over bord til undsætning.

Sådan var situationen for Jonas Kjær - og det er både hårde og sågar urimelige konsekvenser, når der er liv på spil.

En af dem med det synspunkt er den tidligere politibetjent Christian Søby.

Jeg synes, Jonas Kjær skal gå i byretten og påberåbe sig nødretten i og med, at der var en farlig situation med en mand, der lå ude i søen. Christian Søby

Selv stod han i en lignende situation for godt 20 år siden, hvor han lige som redningsmanden Jonas Kjær kørte for stærkt i sin private bil på vej til en vigtig politiopgave, som han var blevet kaldt ud til fra sit hjem.

Det kostede ham fartbøde på 1000 kroner, som han nægtede at betale.

- Jeg synes, Jonas Kjær skal gå i byretten og påberåbe sig nødretten i og med, at der var en farlig situation med en mand, der lå ude i søen. Selvfølgelig bør han erkende, at han kørte for stærkt, men forklare, at han i den givne situation følte sig nødsaget til det.

Frikendt bøde, men dømt

I starten af 00'erne var Christian Søby ansat i uropatruljen. Det var hans chef, der havde bedt ham stille på stationen hurtigt muligt, fordi man havde mistanke om en våbenoverdragelse i byens rockermiljø.

Det fortæller den tidligere politibetjent, der for et par siden gik på pension.

Christian Søby kørte derfor 66 km/t ad Hadsundvej, hvor man må køre 50 km/t, og det blitzede en af politiets fotovogne ham for.

- Jeg var klar over, at jeg var blevet blitzet af en fotovogn, og jeg fortalte det også til politimesteren og bad ham lave en bemærkning. Alligevel gik statsadvokaten efter at få mig dømt.

- Hvis Jonas Kjær bliver dømt i byretten, kan han jo gå til de særlige klagenævn, der er - eller få sin advokat til at henvise til min landsretsdom, siger Christian Søby. Foto: Henrik Bo

Derfor røg sagen i byretten, hvor Christian Søby først blev dømt til at betale bøden. Christian Søby mente dog, at hans tjenstlige grundlag kunne fungere som en formildende omstændighed, og senere fik han fri proces til at anke sagen til Vestre Landsret.

Dengang mente procesbevillingsnævnet nemlig, at sagen havde principiel karakter - og i Landsretten blev Christian Søby så frikendt bøden, men dømt for at overtræde udrykningsbestemmelsen.

Moralsk set har politibetjenten i Jonas Kjærs tilfælde tacklet sagen helt skævt. At han forsinker en redningsauktion med så mange minutter, er helt galt. Christian Søby

- Og hvis Jonas Kjær bliver dømt i byretten, kan han jo gå til de særlige klagenævn, der er - eller få sin advokat til at henvise til min landsretsdom, siger han.

Tacklet helt skævt

Christian Søby mener ikke, at han kunne have handlet meget anderledes i sin egen sag.

Det skulle dog lige være, hvis han havde slugt kamalen, betalt bøden på de 1000 kroner og sparet sig selv for den store mediebevågenhed, sagen dengang medførte.

- Omvendt er det jo underligt, at man får besked på at køre som ind i helvede for at komme nogen til undsætning, men så får en bøde for det, siger han og tilføjer:

- Og moralsk set har politibetjenten i Jonas Kjærs tilfælde tacklet sagen helt skævt. At han forsinker en redningsauktion med så mange minutter, er helt galt.