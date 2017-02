BRØNDERSLEV: Konsulenthuset Ballisager er rykket i egne lokaler i Mejlstedgade i Brønderslev.

Firmaet har hidtil haft til huse i Brønderslev Udviklingspark. Men firmaet har udvidet og har derfor ønsket mere albuerum. Der er nu tilknyttet tre konsulenter til afdelingen i Brønderslev, og undertiden er der besøg fra andre afdelinger.

- Vi har ønsket en central placering, fortæller regionschef for Nord- og Midtjylland, Ann Berry. Der kommer ret mange besøgende her.

Konsulenthuset Ballisager, et landsdækkende konsulenthus med speciale i karriererådgivning, rekruttering og outplacement.

De nye lokaler giver mulighed for Ballisagers tre medarbejdere i Brønderslev at komme tættere på både jobsøgere og de lokale virksomheder, der kan få løst deres mulige rekrutteringsudfordringer.

Beliggenhed

Det er et mantra, der ikke kun gælder, når man i privaten er på udkig efter et nyt sted at bo. Det er nemlig mindst lige så vigtigt, når man er et konsulenthus, der hjælper virksomheder i lokalområdet med at finde nye medarbejdere og jobsøgere med at finde nyt arbejde.

Sådan et konsulenthus er Konsulenthuset Ballisager, der netop har indviet sine nye lokaler i Mejlstedgade i hjertet af Brønderslevs erhvervs- og butiksliv.

Her skal tre medarbejdere rådgive ledige om deres jobsøgning og hjælpe virksomheder med at få løst deres rekrutteringsudfordringer. Tidligere havde Ballisager kontorer i Brønderslev Udviklingspark, hvor de har været etableret siden 2015.

Tæt på virksomhederne

Konsulenthuset Ballisager samarbejder tæt med Jobcenter Brønderslev og mange hundrede virksomheder i det nordjyske, hvor konsulenthuset bl.a. hjælper jobsøgere og virksomheder med at indgå aftaler om virksomhedspraktik, løntilskud eller fuldtidsstillinger.

- Når Jobcentret henvender sig med en person, har vi samtaler med ansøgeren flere gange, og i løbet af en tre måneders periode, forsøger vi at matche medarbejder og virksomhed, fortæller konsulent Jane Mejlsted Mørch.

- Vi konsulenter har et stort netværk, som vi trækker på, fortæller konsulent Charlotte Guldhammer.

Derudover løser Ballisager også outplacement- og rekrutteringsopgaver, og har tidligere bl.a. hjulpet virksomheder som Intego og Dali.

- Ballisagers nye centrale lokaler i Mejlstedgade giver os mulighed for rent fysisk at være endnu tættere på de virksomheder, vi samarbejder med. Det vil helt sikkert smitte positivt af på vores evne til at få matchet ledige med de lokale virksomheder, forklarer Regionschef Ann Berry.

- Vi oplever en stor interesse fra det lokale erhvervsliv for de ledige profiler, vi har i forløb, og for vores rekrutteringsydelser.