- Rystende dårlig hjælp til handicappede

VESTHIMMERLAND:- En fuldstændig rystende tilgang til handicappede.

Spidskandidaten for Kristendemokraterne i Vesthimmerland, 51-årige Anne-Marie Jørgensen, håber på valg til det nye byråd i Vesthimmerland, når der 16. november er kommunalvalg. For hun finder i den grad at der mangler nogen til at kæmpe de svageste borgeres kamp i kommunen: Det er de handicappede.

Og deres kamp vil hun kæmpe.

Anne-Marie Jørgensen er selv uddannet socialrådgiver, og har indgående kendskab til de problemer som handicappede og deres familier slås med i forhold til kommunerne.

Hun har blandt andet fulgt bevægelsen ”enmillionstemmer”, der kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed samt deres pårørende.

- Personer med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse har ikke de samme rettigheder som alle os andre, selvom de ifølge loven skal have det.

- Og det går faktisk den forkerte vej - det bliver værre og værre på hele handicapområdet. Hjælpen fra det system i kommunen, der er sat i verden for at hjælpe, bliver dårligere og dårligere. De handicappede og deres familier kommer igen og igen i kamp mod systemet, siger Anne-Marie Jørgensen.

- Og når det kommer til institutionerne, så gør kommunen alt for at holde borgerne med fysisk- og psykisk funktionsnedsættelse på egne institutioner, fordi det er det billigste - i stedet for at kigge på, hvor det bedst tilbud ligger.

- Det kan jo godt være det bedste tilbud ligger i en anden kommune, men så koster det ekstra. Den kassetænkning var der ikke i amternes tid, hvor institutionerne hørte under amterne i stedet for kommunerne, siger Anne-Marie Jørgensen, som betegner bedre hjælp til borgere med udviklingshæmning og funktionsnedsættelse samt deres familier for den højst prioriterede mærkesag for partiet, hvis det lykkes at blive valgt ind i det 27 mand store byråd i Vesthimmerland.

Af andre mærkesager peger hun på, ”at pengene skal følge barnet”.

- Der skal være mulighed for hjemmepasning af små børn i stedet for f.eks. at sende børnene i vuggestue. Vi går ind for tilskud på 80 procent af det billigste dagpasningstilbud, hvis familier vælger selv at passe deres børn hjemme det første år af barnets levetid, siger Anne-Marie Jørgensen, som også fortæller, at en opprioritering på parrådgivning til forældre i krise skal have et løft, hvis det står til partiet.

Partiets spidskandidat er født og opvokset i Vilsted, men har været bosat i Risskov indtil 2016, hvor hun valgte at flytte tilbage til sin fødeegn.

Hun glæder sig over landsbylivet.

- Jeg kan godt indrømme, at jeg egentlig nok ikke havde forestillet mig at ville flytte tilbage til Vesthimmerland. Men netværket og livet i den lille by tiltaler mig meget, fortæller Anne-Marie Jørgensen, der er ansat på en daginstitution for udsatte unge i Aarhus Kommune.

Udover at være opstillet til kommunalvalget for Kristendemokraterne i Vesthimmerland er hun også opstillet for partiet til regionsrådsvalget. Hun var også opstillet som folketingstingskandidat for partiet ved valget i 2019.