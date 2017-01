INDLAND: - Det er nogle fine initiativer. Det er bare ikke nok. Der mangler nogle helt andre og meget mere kreative redskaber, hvis det her for alvor skal have en effekt.

Sådan siger Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, om regeringens udspil til en ny bandepakke.

Regeringen fremlagde lørdag sit udspil, der skal bekæmpe rocker- og bandekriminalitet i Danmark.

Det indeholder 28 forslag, som regeringen tager med til forhandlingerne. De er dog ikke tilstrækkelige, mener hun.

- Størstedelen af de 28 initiativer har der været opbakning til i lang tid. Vi har bare gået og ventet på dem. Men de to andre ben mangler, siger hun.

Det første af de manglende ben handler om forebyggelse, fortæller hun.

- Vi skal have sat en prop i, at unge bliver rekrutteret til det her miljø. Vi ser det lige nu ske i blandt andet Vollsmose, hvor unge knægte synes, at bandemedlemmerne er super seje, siger Trine Bramsen.

Hun mener, at der skal være større fokus på, at de unge får nogle sundere interesser.

Det andet ben handler om resocialisering. Her understreger Trine Bramsen vigtigheden af, at de kriminelle skal ud af kriminaliteten.

- Straf er kun en lille del af indsatsen over for rockere og bandemedlemmer, siger hun.

Socialdemokratiet fremlagde fredag sine 17 bud på, hvordan der skal sættes en stopper for rocker- og bandekriminaliteten.

Her foreslår partiet blandt andet at give politiet udvidet adgang til overvågning af internetkommunikation.

Desuden er Socialdemokratiet enig med regeringen i, at muligheden for prøveløsladelse ved rocker- og bandekriminalitet skal inddrages, medmindre man er i et exitprogram.

- Er de ikke det, skal de sidde bag tremmer, fordi de skaber så stor utryghed ude på gaderne, siger Trine Bramsen.

/ritzau/