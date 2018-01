S: Vi vil ikke forbyde julemandsskæg

DANMARK: Socialdemokratiet vil gerne være med til at forbyde de muslimske klædedragter burka og niqab. Men retsordfører Trine Bramsen (S) rynker på næsen over et regeringsudkast til maskeringsforbuddet.

Udkastet, som DR Nyheder har set, slår fast, at "det forbydes på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet".

Ud over burka og niqab gælder det "omfattende beklædningsgenstande" som huer, hætter, tørklæder, masker, hjelme, heldækkende dragter og kunstige skæg".

- Det er burkaer, vi skal håndtere, og det er det, vi må finde en lovgivning, der kan løse, siger Trine Bramsen til Ritzau.

Spørgsmål: Så hvis udkastet blev sat til afstemning, ville I ikke stemme for?

- Nu har vi ikke set noget forslag endnu. Men vi har aldrig nogensinde gået ind for forbud mod julemandsskæg.

- Det har aldrig været vores intention at forbyde julemandsskæg, og det kommer det heller ikke til at blive, siger retsordføreren.

Spørgsmål: Men kan man lave et forbud udelukkende rettet mod burka og niqab, uden at det er grundlovsstridigt?

- Det er det, vi gerne vil have jurister til at se på.

- Vi har ikke fået forelagt noget. Så vi ved ikke, hvilke juridiske overvejelser der ligger bag.

- Vi er gået ind i den her diskussion, fordi vi ser kvinder, der bliver tvunget til at have burka eller niqab på. Dermed kan de ikke deltage i samfundet, og dermed bliver deres rettigheder krænket.

- Det er det, der er vores tilgang. Så må vi juridisk finde ud af, hvordan vi kan komme problemet til livs - uden at skabe en hel masse andre problemer.

/ritzau/