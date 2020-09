S lover to års tilskud til Regan Vest, V vil have koldkrigsbunkeren fast på finansloven

Regan Vest lukker ikke før det er åbnet.

For selvom den restaurerede bunker fra den kolde krig ikke længere får et fast beløb i finansloven så er der penge til at åbne næste år.

- Jeg kan ikke forstå, at der overhovedet er blevet rejst tvivl om hvorvidt Regan Vest skal have deres driftstilskud. Regeringen har ingen planer om at fjerne det, siger Kasper Sand Kjær, der er kulturordfører for Socialdemokratiet.

For godt gemt i finansloven er Regan Vest alligevel med - der er nemlig også afsat en pulje på 50 millioner kroner, og nogen af dem er øremærket til et driftstilskud til Regan Vest. Men puljen skal også bruges til en række andre ting som musikinitiativer for børn.

- Skal Regan Vest så til at søge om penge eller vil der være en garanti for at de får dem?

- Hvis vores finanslovforslag går i gennem vil Regan Vest få et driftstilskud på 2.6 millioner kroner de kommende to år, siger den socialdemokratiske ordfører.

Hvad der skal ske med tilskuddet efter de to år afhænger af fremtidige forhandlinger.

Ikke begejstret

Den udmelding begejstrer mildest talt ikke det nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen fra Venstre.

- Det er en dybt betænkelig måde, at gøre det på. Regeringen har med deres forslag skabt usikkerhed om fremtiden for Regan Vest. Jeg savner i den grad en klar udmelding fra regering og kulturministeren om hvad deres fremtidige visioner for Regan Vest. Det er et unikt sted, der har potentiale til at blive en af de helt store attraktioner i Nordjylland. Så jeg forstår slet ikke, at de nu skal til at have penge fra en pulje. Regan Vest burde stå som en selvstændig institution på finansloven, siger det nordjyske folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen.

Han vil snarest stille et såkaldt paragraf 20 spørgsmål til kulturminister Joy Mogensen for at få svar på ministerens planer, og den fremtidige økonomi for Regan Vest vil også - siger han - være et af de spørgsmål, Venstre gerne vil have på bordet til de kommende forhandlinger om finansloven.

- Men indtil nu har der været bred begejstring for Regan Vest, så det er vel vanskeligt at forestille sig, at støtten skulle forsvinde lige før det skulle åbne?

- Ja, den holdning havde jeg også før jeg så finanslovsforslaget. Men nu er jeg kommet i tvivl, og derfor vil jeg gerne have et klart svar, siger Preben Bang Henriksen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra kulturminister Joy Mogensen, men tirsdag formiddag skrev hun på Facebook, at hun håber på en finanslov, der giver penge og sikkerhed til kulturlivet: Jeg håber, at vi kan få lavet en finanslov, der giver nogle fornuftige betingelser for hele kultur, idræts- og foreningslivet – det er vigtigt med stabile økonomiske rammer. Særligt i denne tid. Derfor ønsker regeringen også at forlænge finanslovsbevillingerne til en række vigtige kulturinstitutioner rundt omkring i landet. Det er gode nyheder bl.a. for Danmarks Underholdningsorkester, Den Gamle By, Dansk Jødisk Museum | Danish Jewish Museum, Regan Vest - regeringens og kongehusets atombunker og Fregatten Jylland.