S: Nyt pesticidfund i drikkevandet kalder på handling

Der er igen fundet pesticidrester af hidtil ukendte stoffer hos vandværkerne. Det får Socialdemokratiet til at kræve bedre styr på, hvilke stoffer der testes for.

Sidste år var der fokus på fund af stoffet desphenyl-chloridazon.

Tirsdag skriver DR, at der nu også er fundet dimethylsulfamid - et relativt ukendt stof - hos otte ud af 14 vandværker hos Hovedstadens Forsyningsselskab. Hos to vandværker var der så meget, at de måtte lukke.

- Dette her understreger behovet for, at vi får strammet op på kontrollen med vores drikkevand og en gang for alle får undersøgt, om der ikke er flere stoffer, vi skal holde øje med.

- Og så er der brug for at give en bedre beskyttelse af drikkevandet ude i landskabet. Vi må stoppe med at bruge sprøjtemidler tæt på vores vandboringer, i de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Dimethylsulfamid er ifølge interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, Danva, sandsynligvis en rest efter en svampegift, der blev forbudt i 2007.

- Det understreger bare behovet af, at vi får revideret, hvilke stoffer vi tester for. Vi testede ikke for dette her, det var vandværket selv, der tog initiativ. Det er uholdbart, siger Christian Rabjerg Madsen.

Pesticider spiller en stor rolle for produktiviteten i landbruget. Men alligevel ønsker Socialdemokraterne en stramning.

- I forhold til vores drikkevand, så er det fuldstændigt afgørende, at vi kan have tillid til, at det er rent og sundt. Vi bliver nødt til at have et regelsæt, der er stramt nok til, at vi kan være helt trygge ved vores vand.

- Vi skal også i fremtiden kunne drikke vores vand, siger miljøordføreren.

Han sender bolden videre til den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Han har flere gange sagt, at rent vand er et af de områder, hvor han gerne vil vise, at han er en grøn minister. Det skal gerne være mere end snak, afslutter Christian Rabjerg Madsen.

