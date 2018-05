S: Offentligt ansatte skal have mulighed for lønbonus

KØBENHAVN: Hvis en offentlig institution præsterer bedre end budgetteret, bør medarbejderne beholde en del af pengene som private lønbonusser.

Det foreslår Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, som led i en større plan for ændringer af den offentlige sektor.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Lad os lave en fordelingsnøgle og bruge nogle af pengene til bonusser, siger gruppeformanden til avisen.

Andel i gevinsten

I debatbogen "Exodus", der udkommer fredag, lancerer Henrik Sass Larsen en række principper for det, han kalder "den fælles sektor".

Det er pejlemærker for, hvordan Socialdemokratiet vil gribe den offentlige sektor an, skriver Jyllands-Posten.

Forslaget lyder, at medarbejderne bør få "andel i gevinsten", når plejehjemmet, børnehaven eller skolen klarer sig bedre end budgetteret.

Her lægger han op til, at for eksempel 50-75 procent af de sparede penge går til medarbejderne, mens kommunen kun får den mindre del tilbage i kassen.

Del af reform

Forslaget om lønbonusser er en del af en reform af den offentlige sektor, som Socialdemokratiet går til valg på.

- Hvis personalet nedbringer sygefraværet fra ni procent til tre procent, tjener man jo penge på det. Det er da fint, hvis det så kommer personalet til gode, siger Sass Larsen.

Han mener, at incitamenterne i dag er helt skæve. Spurgt til, hvordan han vil sikre, at borgerne får ordentlig service, svarer han, at øvelsen også handler om "tillid".

- Plejehjemslederne er jo ikke som Astrid Lindgrens forstandere, der piner og plager folk. Det her er ordentlige mennesker, lyder det.

/ritzau/