S vil have børneagenter til at afsløre cigaretsalg

Socialdemokratiet foreslår at etablere en statslig kontrolenhed, som kan benytte sig af såkaldte "mystery shoppers" i forsøget på at bekæmpe børns og unges adgang til tobak.

Det skriver avisen Danmark.

Konkret foreslår partiet, at en kontrolenhed af børn og unge under 18 år, som skal placeres under Sundhedsministeriet, skal forsøge at købe cigaretter eller andre tobaksvarer i landets butikker.

Lykkes det de unge at købe cigaretter, skal det koste butikkerne en bødestraf eller en mistet tobaksbevilling.

Socialdemokratiet foreslår at bruge 20 millioner kroner årligt på enheden. Den skal ifølge forslaget evalueres efter fire år.

Tidligere på ugen offentliggjorde Sundhedsstyrelsen nye tal, som viser, at andelen af unge mellem 16 og 24 år, der ryger dagligt, er steget med 12,5 procent for drenge og 11 procent for piger siden forrige måling i 2013.

- Det er ekstremt nedslående læsning. Får vi magt, som vi har agt efter et valg, kommer der en kontrolenhed, der i markant højere grad end i dag skal begrænse unges adgang til tobak.

- Her kan mystery shopping være en god og effektiv måde at få afsløret den del af detailhandlen, der overtræder loven, siger socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen til avisen Danmark.

Børneagenter bruges allerede i Storbritannien, Irland og Frankrig. Men Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, er umiddelbart ikke tilhænger af at ansætte børn til at afsløre detailhandlens manglende kontrol.

- Jeg kan godt forstå fristelsen til at gå den vej. Men der er en etisk problemstilling forbundet med at bede unge mennesker om at bevæge sig ud på kant med loven. Så jeg mener, vi skal en anden vej, siger hun til avisen.

Det har siden 2008 været ulovligt at sælge tobak til personer under 18 år.

Men det er på den anden side ikke ulovligt for en person under 18 år at købe tobak. Derfor vurderer Justitsministeriets jurister ikke, at forslaget om børneagenter er i strid med loven.

Hos Kræftens Bekæmpelse kalder direktør Leif Vestergaard Pedersen idéen om børneagenter utiltalende, men effektfuld. Kræftens Bekæmpelse har tidligere i 2017 selv foreslået, at man indfører ordningen.

Foruden enheden med børneagenter foreslår Socialdemokratiet også, at tobak placeres under disken, så den ikke er umiddelbart synlig for forbrugerne. Samt at logoer fjernes fra cigaretpakkerne.

/ritzau/