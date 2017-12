Så blev det atter Jul igen

ISHOCKEY: Jeppe Jul Korsgaard med to scoringer og en assist 22. december. Så bliver det vel ikke meget mere rammende. i denne tid, og Aalborg Pirates sikrede sig tre point med fredagens hjemmesejr over Odense.

- Ja, man kan vel godt sige, at det er meget passende, at en spiller med mit navn leverer mål netop 22. december, lyder det fra Jeppe Jul Korsgaard med et grin.

Det var en kamp, hvor julen blev det gennemgående tema. Jeppe Jul Korsgaard leverede tre point, og Julian Jakobsen leverede to assists på et vigtigt tidspunkt i tredje periode, da Odense var ved at komme tilbage i kampen.

- Vi blev egentlig ved med at køre på, men vi glemte alligevel lidt af vores gameplan. Men vi fandt den heldigvis hurtigt igen. Og for mig personligt var det tiltrængt med de to mål. Vi har spillet godt i førstekæden, men jeg har personligt manglet målene, siger Jeppe Jul Korsgaard, der dermed også fik indhentet broren Lasse Jul Korsgaard, der egentlig er stoppet på førsteholdet, men i en enkelt indsats i denne sæson leverede to mål og en assist.

- Ja, den kunne jeg jo ikke lade ham have alene, siger han med et grin.

Juleferie er der til gengæld ikke meget af for piraterne. 27. december går turen til Rødovre, 29. december er der lokalbrag i Aalborg imod Frederikshavn, og 30. december går turen igen til Sjælland og en kamp mod Rungsted.

- Det bliver godt bare at have fire dage fri. Der skal spises en masse mad og slappes en masse af. Det er jo to gode måder at få energi på, siger han.