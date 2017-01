KØBENHAVN: Det blev kun til et kort ophold i Frankrig for fodboldspilleren Nicolaj Thomsen.

Cirka et halvt år efter at han skiftede fra AaB til Nantes, har FC København købt midtbanespilleren på en kontrakt frem til sommeren 2021.

Dermed styrker FCK sin i forvejen særdeles stærke trup, der er storfavorit til at genvinde det danske mesterskab.

- Nicolaj er en spiller, vi altid har synes rigtigt godt om, men som har været uden for vores rækkevidde indtil sidste år, hvor han valgte at tage til Nantes og Frankrig, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

- Nu er situationen en anden, og vi er glade for, at vi har fået muligheden for at hente ham til FCK. Han er en dygtig tovejsspiller med gode offensive løsninger og en konkurrencedygtig defensiv.

- Han er stadig ung og har mulighed for at udvikle sig selv og holdet. Han er en lidt anderledes type midtbanespiller, end dem vi har i forvejen, så han er en stærk tilføjelse til truppen, siger træneren.

Nicolaj Thomsen er i øjeblikket skadet, så ifølge Ståle Solbakken vil der gå lidt tid, før han kan blande sig i kampen om startpladser.

Sidste sommer skiftede Nicolaj Thomsen AaB ud med Nantes, som dengang blev trænet af René Girard.

Han blev imidlertid fyret i december sidste år, så portugiseren Sergio Conceicao nu er cheftræner i den franske klub.

Siden da har Nicolaj Thomsen kun fået meget begrænset spilletid i Nantes.

23-årige Nicolaj Thomsen er noteret for en enkelt A-landskamp, 0-2-nederlaget ude til Rumænien i november 2014.

Han har dog en del gange været med i truppen til landskampe uden at få spilletid.

I sommeren 2015 var han en fast del af det danske U21-landshold, der nåede frem til semifinalen ved EM i Tjekkiet og kvalificerede sig til OL i Rio.

FCK fører Superligaen med 53 point for 21 kampe. Klubben har et forspring på 11 point ned til Brøndby, der indtager andenpladsen.

/ritzau/