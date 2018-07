Så du den røde måne?

DANMARK: Fredag aften kunne man se et sjældent fænomen på himlen - total måneformørkelse.

Månen fremstod kobberrød, mens den hang lavt på den sydøstlige himmel.

En total måneformørkelse kræver, at Solen, Jorden og Månen ligger nøjagtig på linje i verdensrummet. Denne formørkelse blev den længste i dette århundrede.

Det skete fra fredag omkring kl. 21.30.

Selv om jorden dækkede for sollyset til månen, virker vores atmosfære som et prisme, der afbøjede sollyset - som et filter, der kun lod den røde del af strålerne slippe igennem, så de ramte måneoverfladen.

Derfor den "røde" måne - eller blodmåne, som den også kaldes.

/ritzau/pw

Sådan så ’blodmånen’ ud set fra Sæby fredag aften. Foto: Kurt Bering