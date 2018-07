Så er bussen parkeret: Kom til kaffe i middelalderen

VOERGAARD: Vi må erkende, at der - så vidt vides - ikke fandtes kaffe i middelalderens Nordjylland.

Men det er nu alligevel det, NORDJYSKE Medier byder på, når vi i dag er med ved Middelalderdagene på Voergaard Slot.

Alle, der besøger begivenheden i dag, er velkommen til at besøge bussen i tidsrummet mellem klokken 12 og 17, hvor vi giver en kop kaffe og byder en snak med NORDJYSKEs journalister. Her kan du samtidig snuse til, hvordan en rullende redaktion anno 2018 tager sig ud.

Hvis man holder strengt på middelalderstilen er der selvfølgelig helt okay at springe kaffen over og "nøjes" med snakken.