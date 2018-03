Så er de gyldne statuetter uddelt: Se hvem der vandt en Oscar

LOS ANGELES: Filmen ’The Shape of Water’ blev natten til mandag dansk tid kåret som årets bedste film ved den årlige Oscar-prisuddeling i Dolby Theatre i Los Angeles. Filmen handler om en stum rengøringsdame i 60’ernes USA, og den indbragte også mexicanske Guillermo del Toro en Oscar som bedste instruktør.

Herudover vandt Gary Oldman en Oscar som den bedste mandlige skuespiller for sit portræt af Winston Churchill i filmen ’Darkest Hour’.

På kvindesiden løb Frances McDormand med en Oscar for sin rolle i i filmen "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

For at spille en racistisk politibetjent i samme film sikrede den 49-årige amerikanske skuespiller Sam Rockwell sig sin første statuette for bedste mandlige birolle. Det var første gang, Rockwell var nomineret til en Oscar.

I kategorien bedste kvindelige birolle var det også en oscardebutant, der løb med statuetten. 58-årige Allison Janney fik således prisen for sin rolle i dramaet "I, Tonya". Det var både hendes første nominering og sejr.

Der blev til gengæld ikke nogen gylden statuette til danske Claes Bang, som har hovedrollen i The Square. Filmen var nomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

De oscarnominerede dokumentarfilm "De sidste mænd i Aleppo" og "Strong Island", der begge har danske kreative kræfter bag sig, gik heller ikke fra dette års oscaruddeling med en gylden statuette.

Oscaruddelingen var den 90. udgave af den traditionsrige prisfest, som for andet år i træk havde den amerikanske komiker og talkshowvært Jimmy Kimmel som vært.