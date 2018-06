Så er de her: Livreddere på seks nordjyske badestrande

NORDJYLLAND: Selvom det var badevejr i hele maj måned, så skal vi frem til fredag den 29. juni, før livredderne indtager deres tårne på badestrande i hele Danmark.

I år bliver åbningen ekstra festlig, for TrygFonden Kystlivredning fejrer 20-års jubilæum, og derfor byder livredderne på kage på åbningsdagen klokken 11, når tårnene åbner på Sønderstrand, Tornby, Tversted, Løkken, Blokhus og Palmestranden i Frederikshavn. Det skriver jubilaren i en pressemeddelelse.

Flere forebyggende indsatser

I 2017 gennemførte livredderne 51.763 indsatser. I 13 tilfælde blev det vurderet, at en eller flere personer havde været i akut livsfare. Heldigvis er langt størstedelen af de indsatser, livredderne gennemfører, således forebyggende.

- I de 20 år vi har arbejdet med badesikkerhed, er der helt klart sket en positiv udvikling i både danskernes viden og adfærd. Eksempelvis er forældrene blevet gode til at se efter børnene i vandet eller - endnu bedre - at bade sammen med dem. I dag er der også mange danskere, som ved, hvad et revlehul er, og ikke mindst kan vi glæde os over, at der er langt færre børn, som drukner end tidligere, udtaler Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i TrygFonden Kystlivredning.

Livredderne vil være på vagt på strandene hver dag i badesæsonen klokken 11-19 frem til den 22. august. Den primære zone, som livredderne overvåger, er markeret med rød-gule flag i strandkanten.