Så er der radiokontakt til GomSpace-satellit

DANMARK: En satellit, som skal overvåge området over Arktis, er fredag morgen blevet sendt vellykket op i rummet.

Det oplyste Charlotte Havsteen, som er chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, fredag morgen.

Satellitten er blevet til i et samarbejde mellem GomSpace, DTU Space og Forsvaret. Forsvaret har indgået kontrakt på projektet, mens GomSpace har bygget satellitten og står for driften af den i rummet.

Det er det første samarbejde mellem de tre parter.

Fredag eftermiddag klokken 15.05 fik man radiokontakt til satellitten, oplyser Børge Witthøft fra GomSpace. Det er et projekt, der har taget to år, og derfor er det stort, at der nu er skabt radiokontakt.

- Der er mange nye ting af vores egne, som er på. Så det er et stort gennembrud for os, siger han.

Foruden satellitten, som skal levere data til Forsvaret, har GomSpace udviklet en satellit med Den Europæiske Rumorganisation, ESA.

Mini-satellitten, som går under navnet Ulloriaq, blev opsendt med den kinesiske raket Long March 2D fra en affyringsrampe i Gobi-ørkenen i Mongoliet.

Projektet er et forsøg på en ny måde at arbejde med overvågning i Arktis, som er blevet vigtigere de seneste år, fordi der er mindre is. Dermed er der mere aktivitet i området.

- Der er altså både flere skibe, flere fly, flere forskere og flere turister, og det er Forsvarsministeriets ansvar at gå ind og hjælpe, hvis der sker et uheld, Charlotte Havsteen.

- En satellit er det rigtige værktøj at bruge, hvis man skal overvåge, hvem der er i området, og hvad de laver, siger hun.

Samtidig er der mere fokus på Arktis af sikkerhedspolitiske årsager.

Man regner med, at satellitten er funktionsdygtig i minimum et par år, men nogle kan holde i op til syv år.

- Det er en lille lækker sag, der ikke er særlig dyr, så man kan sende flere op, hvis det viser sig at være en succes, siger Charlotte Havsteen.

FAKTA Forsvarets første satellit skal overvåge Arktis * Satellitten kaldes Ulloriaq, som betyder stjerne på grønlandsk.

* Det er en lille, effektiv nano-satellit, der kun vejer omkring otte kilo og måler 30x20x10 centimeter.

* Den rummer et optisk kamera og radiomodtagere, der kan opfange positioner fra alle skibe og fly i forsvarets arktiske ansvarsområde og følge dem.

* Satellitten skal overflyve polarområdet 16 gange i døgnet, altså en gang for hver halvanden time.

* Det er Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der står for projektet og har indgået kontrakten med DTU, som så samarbejder med GomSpace om løsning af opgaven.

Satellitten er blevet opsendt fra Jiuquan Satellite Launch Center, som ligger i Gobiørkenen i Kina. Den er sendt op med en Chang Zheng 2D-raket, der er en mellemstor løfteraket, som er velegnet til opsendelse af mindre satellitter.

Kilde: DTU Space.

