AALBORG: Løvvangskolen i Nørresundby lukker og skal rives ned.

Det besluttede et stort flertal i Aalborg Byråd mandag eftermiddag. Forældreprotesterne hjalp ikke, selv om de blev ved til det sidste.

Om lidt bliver her stille

"Om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi", sang de udenfor byrådssalen inden mødet gik i gang velvidende, at skolens fremtid ikke stod til at redde.

- Jeg havde håbet, at politikerne havde haft mod til at beholde skolen, sagde skolebestyrelsesmedlem på Løvvangskolen, Susanne Frederickson, der var en af et mindre antal forældre på tilhørerpladserne.

Efter en timelang debat i byrådssalen stemte 24 medlemmer for at lukke skolen, og kun tre var imod. Dermed blev også SF´s ændringsforslag om at udskyde beslutningen stemt ned.

Blev for dyrt

SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte imod. For lukningen stemte Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, Liberal Alliance og Radikale samt løsgængeren Kirsten Algren.

Politikerne forklarede en efter en, at årsagen til lukningen er det miljøfarlige byggemateriale PCB, der blev brugt, da man byggede skolen i 1969. Materialet skulle fjernes, men det blev altså i sidste ende så dyrt, at de fleste politikere i Aalborg Byråd sagde nej. Skoleudvalget havde ellers peget på en løsning til 93 millioner kroner, inden de ombestemte sig.

- Vi haft mange drøftelser, været gennem mange scenarier og har brugt meget energi på Løvvangskolen, sagde skolerådmand Tina French Nielsen (V).

Flytter skole

Konsekvensen af beslutningen er, at eleverne fra 1. august kommer til at gå på de øvrige skoler, Gl. Lindholm Skole, Nr. Uttrup Skole og Skansevejens skole. Og konsekvensen er, at 50 børn med massive indlæringsvanskeligheder skal flytte til Vester Mariendal Skole, når en ny tilbygning står klar. Mange af elevernes forældre har været imod en flytning af eleverne, fordi de skal syd for fjorden med de trafikale vanskeligheder det giver.