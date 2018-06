Så er det afgjort: Saltum løb med lægehelikopteren

JAMMERBUGT: Det bliver Saltumområdet i Jammerbugt Kommune, der bliver hjemsted for Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Det er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om efter dagens forhandlinger.

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag indgået en politisk aftale om placeringen af den nye akutlægehelikopter i Nordjylland.

- Med en ny akutlægehelikopter i Jammerbugt Kommune ved Saltum styrker vi akutberedskabet i den nordlige del af Danmark, så borgerne kan være trygge ved, at der kommer den nødvendige hjælp, hvis de kommer ud for en ulykke eller bliver akut syge, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der har forhandlet på regeringens vegne.

Helikopteren er den fjerde akutlægehelikopter i Danmark. Den blev vedtaget med finanslovsaftalen for 2018 af regeringen og Dansk Folkeparti med det formål at styrke akutberedskabet i den nordlige del af Danmark og sikre, at de tre nuværende helikoptere i højere grad kan bruge deres flyvetid i hhv. Midt-, Syd- og Østdanmark.

- Det her er en forbedring af akutberedskabet i hele Danmark. I den nordligste del af Danmark reducerer vi flyvetiden markant. Der bliver fx ca. 20 minutter kortere til Skagen, såvel som til Læsø, i forhold til i dag, hvor helikopteren flyver fra Skive. Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti, siger Liselott Blixt.

Et andet yderpunkt i området er Læsø, hvor flyvetiden reduceres med knap 20 minutter i forhold til i dag.

Baggrunden for aftalen er, at med finanslov for 2018 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke akutberedskabet i områder, der har en relativ lang responstid.

Parterne afsatte 45,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at etablere en ny akutlægehelikopter i den nordlige del af Danmark.

Den nationale akutlægehelikopterordning drives af regionerne i fællesskab og består i dag af tre helikoptere, som er placeret i hhv. Skive, Billund og Ringsted. Udvidelsen af den landsdækkende ordning med en ekstra akutlægehelikopter forventes at nedbringe responstiden i det nordlige Jylland, ligesom det forventes, at de øvrige helikoptere i højere grad vil kunne anvendes i det vestlige og sydlige Jylland og i Fyns området.

Det indgik i finanslovsaftalen, at den fjerde akutlægehelikopter skal i drift 1. januar 2019. Helikopteren vil derfor have midlertidig base i Aalborg indtil den permanente base er klar til at modtage helikopteren.