Alle kvinder på dæk

Af Ane Halsboe-Jørgensen, uddannelses- og forskningsminister (S), Børsgade 4, 1215 København K min@ufm.dk, www.anehalsboe.dk

Og Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 Copenhagen K

HAVETS BLÅ: Eksamen er overstået, studentervognene er så småt kørt i garage, og fremtidens muligheder folder sig ud for tusindvis af danske unge.

Mens mange af os lige nu kobler af og tænker så lidt som muligt på, hvad der venter på den anden side af sommerferien, er tusinder af unge i gang med at tænke grundigt over, hvilken uddannelse, de gerne vil starte på efter ferien.

For kvindernes vedkommende er der desværre en hel gruppe af uddannelser, som de sjældent overvejer. Og det er en skam. Tag f.eks. De Martime Uddannelser. Her er under ti procent af de studerende kvinder. Det viser en ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som også konkluderer, at kvinderne mangler viden om, hvilke muligheder en uddannelse inden for Det Blå Danmark giver.

Det er ærgerligt for både vores samfund og de mange kvinder, der helt sikkert ville passe godt til uddannelsen. For der ligger et hav af muligheder i de maritime erhverv – også i Nordjylland - og de er ikke forbeholdt et bestemt køn.

Danmark har stolte søfartstraditioner og er i dag verdens femte største søfartsnation. Skal vi blive ved med at være det, skal vi fortsat have både dygtige sømænd – og søkvinder – om bord på vores skibe.

Søfart og den maritime verden er nemlig ikke kun for mænd.

Vi er generationer væk fra tegneseriernes stereotype fremstillinger af søfolk som bomstærke tatoverede mænd med en kvinde i hver havn. Maskinmestre, skibsførere og skibsassistenter er havets højtspecialiserede håndværkere. Med en uddannelse inden for de erhverv, er man næsten garanteret job efterfølgende. Rederier og maritime virksomheder har behov for arbejdskraft, og her er det oplagt at flere kvinder overvejer det blå Danmark.

Lige nu er under ti procent af de studerende kvinder, og kun 14 procent af de ansatte i rederierne er kvinder. Det er skævt, og det er på tide at få gjort op med den skæve kønsfordeling. Shipping er for alle.

Hvis andelen af kvinder i rederierne skal hæves, skal andelen af kvinder på de maritime uddannelser op. Det siger sig selv. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet afsat penge til at styrke optaget af kvinder på de maritime uddannelser.

Dem skal vi for det første bruge på at få kvinderne til at opdage uddannelserne. Det er nemlig hovedudfordringen. Få fag i skolen leder hen mod en maritim uddannelse, så hvis man som ung ikke har en særlig forkærlighed for Det Blå Danmark, risikerer vi, at kvinderne slet ikke opdager de mange muligheder, der er.

Herudover har mange unge en skæv opfattelse af de maritime uddannelser. Blandt andet opfattes maskinmesteruddannelsen ofte som en specialiseret uddannelse, selv om det i en vis grad er en teknisk generalistuddannelse, som kan bruges til mange ting også på land.

Branchen har for længst indset, at den ikke kan undvære kvinderne. Kvinderne udgør halvdelen af talentmassen, og med mangel på arbejdskraft er der ikke råd til ikke at lave en indsats for at tiltrække flere kvinder. I januar lancerede Danske Rederier et charter, som rederierne kan underskrive, hvor de forpligter sig til at gøre en indsats for at få flere kvinder ind i branchen.

Det har 25 rederier allerede gjort, så vi er i gang med at vende ligestillingsskuden. Men der skal flere til, og derfor lyder opfordringen til alle kvindelige landkrabber, som stadig overvejer, hvad fremtiden skal bringe:

Kig mod de maritime uddannelser.

Der er brug for jer, og I kan nå at søge indtil på søndag, 5. juli, kl. 12.