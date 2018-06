Så er det nu: Her er datoer for borgermøder om ny busrute i Aalborg

AALBORG: Planerne for Danmarks første BRT - Bus Rapid Transit eller på nordjysk Plus Bus - sendes i dag i offentlig høring frem til den 31. august.

Så nu kan borgerne i Aalborg Kommune komme med inputs til de ændringer, der kommer i byrummet og vejnettet langs den 12 km lange strækning fra Vestre Fjordpark over midtbyen til det nye supersygehus i Aalborg Øst.

Det oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Samtidig offentliggør kommunen datoerne for en række borgermøder, hvor interesserede eller berørte borgere kan komme de inputs, de måtte have til projektet.

Der bliver desuden holdt en række gåture langs dele af strækningen i forbindelse med høringsperioden, der altså begynder i dag.

Vigtig busrute

Den nye hurtigbusrute er ifølge borgmester Thomas Kastrup-Larsen et vigtigt led i Aalborgs fremtidige vækst:

- Vi har behov for at styrke den kollektive trafik, så det bliver nemt at komme til arbejde, til indkøb, til fritidsaktiviteter og forskellige oplevelser rundt om i byen. Et højklasset BRT-system vil løfte byens mobilitet og give Aalborg en trafikal rygrad tværs igennem de største vækstområder, siger Thomas Kastrup-Larsen i pressemeddelelsen.

I høringsperioden vil der være rig mulighed for at høre mere om den fremtidige busrute og byudviklingen langs strækningen:

Her er datoerne for borgermøderne om den nye busrute og gåturene:

- 26/6: Borgermøde for Universitetsområdet i Gigantium kl. 19-21

- 27/6: Borgermøde for Vestbyen i Haraldslund Vand og Kulturhus kl. 19-21

- 2/7: Guidet gåtur langs BRT-strækningen i Universitetsområdet kl. 19-20

- 5/7: Guidet gåtur langs BRT-strækningen i Vestbyen kl. 19-20

- 15/8: Guidet gåtur langs BRT-strækningen i Østbyen kl. 19-20

- 16/8: Guidet gåtur langs BRT-strækningen i Midtbyen kl. 19-20

- 20/8: Borgermøde for Østbyen på Aalborghus Gymnasium kl. 19-21

- 21/8: Borgermøde for Midtbyen på Studenterhuset kl. 19-21

Aalborgs kommende BRT: BRT får op til 23 stationer fra Væddeløbsbanen i vest til Nyt Aalborg Universitetshospital i øst.

BRT har sin egen kørebane og har altid prioritet i vejkryds, så hele ruten tager kun ca. 32 minutter at køre.

BRT-køretøjet har plads til 150-200 personer.

Der er ca. 7,5 minutter mellem busserne.

BRT-køretøjet er op til 25 meter lang.

Du kan medbringe både cykler og barnevogne.

BRT-køretøjet er en miljøvenlig transportform.

Forbindelsen forventes klar i forbindelse med åbningen af Nyt Aalborg Universitetshospital.

Borgere kan tilmelde sig en eller flere af de guidede ture langs strækningen via www.aalborg.dk/brt

Inputs til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget for bus-strækningen kan desuden indsendes via Aalborg Kommunes lokalplansite.