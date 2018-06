Så er huesæsonen i gang

THISTED: Med et 7-tal i erhvervsøkonomi som den afsluttende karakter kunne Mads Thiel fra Thisted torsdag formiddag iklæde sig en hvid hue med et bånd i den blå nuance, som kendetegner handelsstudenterne.

Mads er godt tilfreds med både sit 7-tal - og med eksamen som helhed:

- Jeg synes, det er gået godt. Jeg har et fint gennemsnit, fortæller han - der har fået flere 10-taller, og 12 i skriftlig dansk.

Ligesom sin storbror Casper, der også blev student fra Thisted Handelsgymnasium, har Mads planer om at bruge sin eksamen til at læse erhvervsøkonomi i Aarhus. Men først vil han tage et sabbatår for at arbejde og rejse.

Og allerførst skal eksamen fejres:

- Vi skal ud og drikke en masse øl...

Men så heller ikke alt for mange. For Mads har gået i idrætsklassen på EUC Nordvest, og lørdag skal han spille om oprykning for Thisted FC’s andethold. Flere andre fra hans klasse er med på holdet, så der er udsigt til mange studenterhuer i spillerbussen, som kører til Vildbjerg for - forhåbentlig - at sikre Thisted FC en plads i serie 2.

På Thy-Mors HF & VUC afsluttede en enkeltfagsstuderende sin hf-eksamen allerede 11. juni. På EUC Nordvest i Thisted måtte Mads Thiel må dele æren som årets første student med Patrick Vutborg, der samtidig - et andet sted på skolen - kunne kalde sig EUX-student.

EUX kombinerer en studentereksamen og en faglig uddannelse - i Patricks tilfælde en kontoruddannelse. Den sidste er han dog først færdig med efter en praktikperiode hos Skat i Thisted.