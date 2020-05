Så er Naturmødet i gang: Skærmtrolde, sort hummer og kuling i Hirtshals

HIRTSHALS:Selv om grebet om landets nedlukning så småt er ved at blive løsnet, så er der stadig en række forbud og restriktioner - dog er det fortsat tilladt at bande i Hirtshals:

- Fandens også, lød det eksempelvis fra Naturmødets chef, Jesper Lauritsen, da det rygtedes, at miljøminister Lea Wermelin (S) måske ville blive forsinket.

Det endte dog med, at bornholmeren troppede op på Hirtshals-monumentet Trappen nærmest på slaget 14 - og så kunne årets udgave af Naturmødet gå i gang.

Anders Lund Madsen og fiskeskipper Peter Jensen. Foto: Torben Hansen

I år holdes mødet i skærm-troldenes tegn, da corona-situationen gør, at man afvikler det online: Forskellige kendisser skal snakke, lave mad og optræde i havnebyen foran et kamerahold, som sørger for, at det hele ryger ud online på Naturmødets hjemmeside og facebookside.

Et godt udgangspunkt

Der blev lagt ud med en live-sending med miljøministeren, spasmageren Anders Lund Madsen og Hjørring Kommunes borgmester, Arne Boelt (S) - i en næsten mennesketom havneby.

- Jeg har foreløbig set 12 måger og nogenlunde ligeså mange lokale, bemærkede Anders Lund Madsen.

Lea Wermelin påpegede, at corona-krisen også har medført, at folk valfarter ud i naturen.

- Mange har fået øjnene op for naturen - og det er da et godt udgangspunkt for Naturmødet, lød det fra Lea Wermelin.

Hirtshals fungerer nærmest som et udendørs tv-studie i disse dage - en række seancer optages og sendes live på Naturmødets hjemmeside og på mødets facebook-side. Foto: Torben Hansen

Herefter fulgte en båndet tale til nationen online fra statsministeren, og så var det tid til en times partileder-debat online.

Ombord på HG 29

Det var meningen, at man fredag eftermiddag skulle prøve at fange fisk, som Anders Lund Madsen så kunne fragte til fyret, hvor tv-kokken Anne Hjernøe skulle tilberede fangsten.

Men det blæste tæt på kuling, så udflugten på molen med fiskestænger blev aflyst. I stedet hoppede Anders Lund Madsen ombord på kutteren HG 29, som ejes af skipper Peter Jensen.

Foto: Torben Hansen

Han kunne forsyne Madsen med en pose torsk og en sort hummer - han havde også fanget en ordentlig dynge søtunger, men dem var der ikke spor af.

- De er solgt og på vej til Italien, fortalte han.