Kun hver tredje bil kan ringe selv

SIKKERHED: Om godt og vel er år, nemlig fra april 2018, er det et EU-krav, at alle nye biler skal være forsynet med Emergency Call eller eCall, som systemet også kaldes. Emergency Call helt kort: I tilfælde af en alvorlig ulykke ringer bilen automatisk til 112, der er det fælles europæiske alarmnummer.

Emergency Call opgiver bilens præcise placering til 112, systemet oplyser, hvornår ulykken er sket og i hvilken retning, den er sket - vigtigt på motorveje.

Systemet er automatisk, og alarmerer derfor også hvis føreren ikke selv er i stand til at aktivere alarmen. Systemet kan dog også aktiveres manuelt ved at trykke på en knap i bilen.

FAKTA Disse mærker har e-call Alfa Romeo: Nej – ikke nært forestående

Audi: Nej – lanceres i A8 mod slutningen af 2017

Bentley: Nej – ikke nært forestående

BMW: Ja – standard på alle modeller fra 1. juli 2017

Citroën: Ja – fås som ekstraudstyr til C3.

Dacia: Nej – ikke nært forestående

DS: Ja – fås som ekstraudstyr til DS3.

Ferrari: Nej – bliver standard i 2018

Fiat: Nej – ikke nært forestående

Ford: Ja, i alle biler med SYNC – de fleste standard uden merpris

Honda: Nej – ikke nært forestående

Hyundai: Nej – kommer først i 2018

Kia: Nej – lanceres i Kia-modeller når loven træder i kraft 2018

Jaguar: Nej – muligt fra 2018, merprisen bliver 3500 kr.

Jeep: Nej – ikke nært forestående

Lamborghini: Nej – ikke nært forestående

Land Rover: Nej – introduceres i Evoque juli 2017

Maserati: Nej – bliver standard i 2018

Mazda: Nej – ingen info om hvornår det bliver standard

Mercedes: Ja – er standard i alle personbiler produceret fra juni 2016 (på nær G-Klassen) og i den nye E-Klasse fra april 2016.

Mini: Ja – standard på alle modeller

Mitsubishi: Nej – importøren har ingen informationer om hvornår

Nissan: Nej – importøren har ingen info om, hvornår det kommer

Opel: Ja – standard på alle med undtagelse af de billigste varianter

Peugeot: Ja – standard på nogle 3008, ekstraudstyr på 208 og 3008

Porsche: Nej – importøren har ingen info om hvornår det kommer

Renault: Nej – importøren har ingen info om hvornår det kommer

Seat: Nej – lanceres i 2018

Skoda: Nej – bliver standard på alle i ’17, første fås 1. april

Subaru: Nej – importøren har ingen info om, hvornår det kommer

Suzuki: Nej – importøren har ingen info om, hvornår det kommer

Tesla: Ja – ingen merpris, systemet er standard

Toyota: Nej – lanceres i 2018

Volkswagen: Ja – standard på én model, Passat GTE

Volvo: Ja – ikke standard, kan tilkøbes fra 12.003 kr.

Og en vigtig detalje: Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med ulykken og gemmes ikke længere end nødvendigt.

Så altså: April 2018 er Emergency Call et lovkrav på nye bilmodeller.

Men allerede nu er der en række biler, der er født med dette system. Dyrere Mercedes f.eks., og senest række af Opeler med undtagelse af de absolut billigste varianter.

Men Ford og Volvo er bilmærkerne, der bør krediteres for at være først til at bringe automatisk nødopkald ud på i de danske biler.