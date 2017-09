Så farlige er landsbrugsmaskiner i trafikken

INDLAND: Landbrugsmaskiner - traktorer, mejetærskere og lignende - er lidt et fremmedlegeme i trafikken på landevejene, hvor de ofte meget store maskiner fylder meget - og kører en hel del langsommere end den øvrige trafik på vejene.

Det giver udfordringer for alle, både førerne af maskinerne og bilisterne, og Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har analyseret 25 ulykker, hvor et landbrugsredskab er blevet ramt af en bil eller motorcykel, i et forsøg på at blive klogere på, hvorfor ulykkerne sker. For selv om den slags ulykker kun udgør to procent af alle ulykker, hvor nogen kommer til skade, så er andelen af dræbte i den slags ulykker næsten dobbelt så høj som i andre ulykker, hvor nogen kommer til skade.

Og konklusionen er klar: Alle skal simpelthen passe bedre på, når en af de store maskiner blander sig med den øvrige trafik. En del af ulykkerne skyldtes, at traktorføreren enten slet ikke havde blinket af til venstre inden svinget eller også havde blinket så sent, at den overhalende bil allerede var i gang med overhalingen - og så havde traktorføreren heller ikke fået orienteret sig ordentligt inden svinget, og havde altså overset den overhalende bil. Hvis bilisterne samtidig holder sig inden for hastighedsgrænserne, så traktorførerne har en bedre mulighed for at opdage dem i tide, så ville det også bidrage positivt til ulykkesstatistikken.

En anden udbredt type ulykke er biler, der slet og ret kører op bag i en landbrugsmaskine, fordi bilisten ikke registrerede, at eksempelvis maskinen kørte så langsomt, som tilfældet var.

- En rundspørge blandt 1000 repræsentativt udvalgte danskere viser, at halvdelen tror, at en traktor må køre over 40 km/t, selvom den reelt kun må køre 30-40 km/t. Så det er med til at forklare, at traktorers lave fart overrasker, fortæller Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen.

I nogle tilfælde er bilister kørt ind i maskinerne i mørke, fordi de ikke har været klar over, hvor brede de egentlig er, og derfor anbefaler Havarikommissionen, at der gøres mere ud af at markere maskinernes bredde og lave hastighed med tydelige afmærkningslys og gule rotorblink.

Endelig opfordrer kommissionen førerne af maskinerne til i videst muligt omfang at planlægge deres arbejde, så der ikke bliver kørt mere på vejene end højst nødvendigt.