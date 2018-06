Så kører bussen

BRØNDERSLEV: "Hjulene på bussen snurrer rundt, rundt, rundt". Det var selvfølgelig én af de sange, der blev sunget, da Brønderslevs nye småbørnsbibliotek blev indviet tirsdag under stor festivitas.

Det var Jytte Albrektsen, der på sin guitar sang sammen med børnene fra blandt andet Galaksen og Sct. Georgs Gården.

Det skulle fejres, at biblioteket har fået en flot mini-udgave af bogbussen, som børnene kan indtage sammen med andre nyskabelser på det ombyggede børnebibliotek.

Børnene tog straks bogbussen i brug, ligesom der var stort rykind i Café Sommerfugl, der også er et nyt initiativ.

Formand for fritids- og kulturudvalget, Margit Chemnitz (V), glædede sig over, at der er skat et tidssvarende småbørnsområde.

- Det er vigtigt at give gode vaner til børnene, mens de er små. I årene fra et barn bliver født til det er ca. fem år, gennemgår hjernen sin vigtigste udvikling. Det er her alle de grundlæggende nervebaner formes. De er basis for alt det, der skal fyldes på bagefter. Det er de magiske år, hvor barnet er i gang med at danne sig et billede af, hvad verden indeholder. Hjernens nervebaner udvikles, sagde Margit Chemnitz, der tilføjede, at biblioteket her spiller en vigtig rolle.

Margit Chemnitz fik hjælp af en flok børn til at bryde "muren" til det nyindrettede børnebibliotek.

Men det var ikke kun børnebiblioteket, der blev indviet. Det såkaldte åbne bibliotek blev også indviet.

Det var borgmester Mikael Klitgaard (V), der klippede snoren til biblioteket.

Han sagde, at det er et forbedret tilbud, at biblioteket nu kan besøges fra klokken 7 morgen til klokken 21 om aftenen.

- Vi vil gerne give borgerne i Brønderslev denne mulighed, som også findes i Dronninglund og Hjallerup, sagde Mikael Klitgaard.

Han glædede sig over den store aktivitet, der er på biblioteket.

- Det er et kulturcenter med masser af aktiviteter for borgerne og til glæde for borgerne, sagde hun.

Ledende bibliotekar Bente Kristoffersen beklagede, at biblioteket i flere måneder har været under forandringer.

- Men resultatet er godt, sagde hun.

Borgerne skal bruge deres sundhedskort, for at få adgang til biblioteket uden for de bemandede timer.