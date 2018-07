Så kom Hellerupugen på tryk

FREDERIKSHAVN: De første hints om, at der er noget i gære, får vi på vej ud af Aalbæk og igen i den store rundkørsel på Skagensvej nord for byen: Kæmpestore reklameskilte med Peter Have Jensens glade ansigt smiler til dig under store typer med ordene "Penge, magt, sex" - og så de tre bøger i Janus La Cour-trilogien: Grand Cru Klubben, Imperiet og Hellerupugen.

Sidstnævnte udkom i går og blev - selvfølgelig - præsenteret i Skagen. I uge 29, kendt som Hellerupugen, hvor store dele af det københavnske jetset er taget nordpå og fester igennem. I Skagen. Eller på Skagen, som det vist hedder i de kredse.

Persongalleriet i Peter Have Jensens romantrilogi er skåret ud af det samme miljø: De rige, de kendte, de adelige - kort sagt den københavnske overklasse.

Massiv markedsføring af Janus la Cour-trilogien på Skagensvej ...