Så lidt koster Nordjyllands billigste sommerhuse

NORDJYLLAND: Hvis du vil være sommerhusejer i Nordjylland, behøver du ikke at betale et svimlende millionbeløb.

Kan du nøjes med få kvadratmeter og nul havudsigt, er det muligt at købe et sommerhus til under en kvart million kr.

Nordjyllands p.t. billigste sommerhus ligger på Dyremosen 54 i Hou, ifølge Boliga.dk.

Sommerhuset er sat til salg for 248.000 kr.

Det er kun på 28 kvadratmeter, mens grunden er på 1475 kvadratmeter. Og selv om man ikke får havudsigt, er der ikke så langt endda til vandet: Omkring 2,5 km.

Se sommerhuset her.

Man kan også købe en billig villa, der så kan anvendes som fritidsbolig.

For eksempel dette hus i Flade på Mors.

Det koster koster beskedne 190.000 kr. og er blandt de billigste villaer i Nordjylland, ifølge boligsiden.dk

Skal det være endnu billigere, kan man købe en lille campinghytte på Fredvej 19 ved Lyngså Strand syd for Sæby.

Ikke et egentligt sommerhus, men en hytte på 19 kvadratmeter - kun omkring 200 meter fra stranden.

Campinghytten er sat til salg for 175.000 kr.

Se campinghytten her.

Millionhus i Gammel Skagen

Går du efter noget større og mere luksuriøst, når det gælder sommerhus i Nordjylland, peger pilen mod Gammel Skagen.

Ifølge boligsiden.dk koster det dyreste sommerhus, som p.t. er til salg i Nordjylland, knap 20 mio. kr. Mere præcist 19.995.000 kr.

Det ligger på Niels Ottesens Vej 17 i Gammel Skagen, har et boligareal på 209 kvadratmeter - og der er i dén grad havudsigt.

Ejendomsmægleren EDC skriver:

"Enestående og højt beliggende villa med usammenlignelig udsigt over hav og by, blandt andet helt til Hirtshals og den tilsandede kirke. Hollænderhuset er tegnet af arkitekt Einar Packness og opført i 1915. Ejendommen er beliggende som sidste hus mod havet på Niels Ottesens Vej, og ligger helt ugenert bag privat el-styret port med gårdsplads og dobbelt garage."

Se huset her.

Strandhotel til salg

Er 209 kvadratmeter stadig for småt, kan du i stedet købe et helt hotel - et badehotel.

Det historiske badehotel Kokholms Hotel, Vesterhvarre 6, Kandestederne, kan blive dit for 10,5 millioner kr.

Så får du også hele 484 kvadratmeter boligareal at boltre dig på.

Ejendomsmægleren, Skagen Mægleren, skriver:

"Historisk badehotel med smuk beliggenhed nær stranden og med udsigt til Råbjerg Mile. Med afsæt i en gammel landbrugsejendom byggede Kresten Kokholm i 1906 Kokholms Hotel. Det blev en succes, og hotellet blev udvidet i flere omgange. I sin nuværende skikkelse daterer bygningerne sig fra 1938 med en tilbygning fra 1993. Ejendommen har alle årene været drevet som hotel, siden 2008 som en del af nabohotellet, Hjorths Hotel. Nu ønsker indehaverne imidlertid at frasælge Kokholms Hotel på en 3.800 kvadratmeter stor naturgrund."

Se hotellet her.