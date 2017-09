Så lykkedes det at krydse Limfjorden

AALBORG: Skumle skyer i det fjerne - kombineret med lidt moderne vejrforudsigelsesmagi - fik søndag formiddag folkene bag Limfjordskrydseren til at fremskynde en del starter, så man kunne få hele feltet over fjorden i godt vej, inden en eventuel gang dårligt vejr skulle få held til at afbryde løbet igen.

Og operationen lykkedes. Denne gang fik man gennemført den efterhånden traditionsrige svømning, der blev aflyst netop på grund af dårligt vej i første forsøg for to uger siden.

Starten gik i kanalen i Aalborg Vest for både de små i Minikrydseren og de store, der svømmer hele vejen over fjorden. Hvor man i år for første gang som tilskuer med fast bund under fødderne kunne følge svømmerne i deres kamp mod bølgerne og strømmen ude på fjorden; nemlig fra Kulturbroen.