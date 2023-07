Så meget skal du spare før grænsehandel betaler sig

NORDJYLLAND:Selv om prisen på en ramme øl er en del lavere i Tyskland end herhjemme, så kan det ikke altid betale sig at suse over grænsen for at fylde friske forsyninger i bagagerummet.

Ifølge beregninger, som Spar Nord og Bilbasen har lavet, skal du for eksempel spare mere end 2700 kroner, for at en tur fra Skagen kan betale sig. Og bor du i Odense ligger beløbet på lidt over 1000 kroner.

- De fleste mennesker tager nok ned til grænsen, fordi varerne er billigere end herhjemme. Det er de uden tvivl også, men det er ikke den sande pris, siger Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord.

For at få en mere retvisende pris skal du have transportomkostninger som brændstof og slitage med i regnestykket, understreger han.

- Jeg bor selv i Aalborg, og det betyder, at jeg skal spare 2000 kroner, for at turen er tjent hjem. Bare benzinen i sig selv løber op i 4-500 hundrede kroner hver vej. Det er værd at tage med, siger Jens Nyholm.

Så meget skal du spare Skagen: 2726,73 kroner (801,4 kilometer tur-retur). Aalborg: 1999,97 kroner (587,8 kilometer tur-retur) Spar Nord/Bilbasen

Ud over at have udgifterne til transporten for øje skal du også have blik for, hvilke varer det giver mening at fylde i indkøbsvognen. Det siger Jacob Ruben Hansen, der er økonom hos Forbrugerrådet Tænk.

- Der er ikke de store kroner at tjene på en ekstra agurk eller på æbler, for de produkter bliver hurtigt dårlige. I stedet bør du gå efter langtidsholdbare ting som vaskepulver, sodavand, øl og vin.

Samtidig gavner det din pengepung mest, hvis du holder dig til indkøbslisten.

- Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge dine penge. Men det er godt at overveje, om du nu køber tingene, fordi du har brug for dem, eller om du bare er i gang med at skabe et merforbrug, siger Jacob Ruben Hansen.

Lige nu snævrer prisforskellen på varer i Danmark og Tyskland sig i øvrigt ind, da priserne stiger mindre herhjemme, end de gør i det tyske.

Mens de i det tyske ligger 6,4 procent højere nu, end de gjorde på samme tidspunkt sidste år, er de danske priser kun vokset med 2,9 procent.

Økonomien bør i det hele taget ikke være den eneste grund til, at du drager mod nabolandet, mener Jens Nyholm.

- Man kan sige: "Nu tager konen og jeg eller min ven og jeg en tur til Flensborg på en lille miniferie, og på vej hjem foretager vi nogle indkøb". På den måde får man noget mere ud af det, lyder det fra økonomen.

Grænsehandel behøver heller ikke være lig med Tyskland, påpeger Jacob Ruben Hansen.

- Den svenske krone ligger lavt for tiden. Så der er virkelig noget at hente, hvis man alligevel skal til Sverige på sommerferie. Den norske krone er også relativt svag, siger han og fortsætter:

- Varer som slik og nødder er for eksempel billigere i Sverige. Med Norge skal man dog lige huske på, at det ikke er et EU-land, så der skal man være ekstra opmærksom på toldreglerne.

/ritzau fokus/