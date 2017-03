NORDJYLLAND: De fleste af os gyser næsten helt ved tanken om ubudne, lodne gæster i hjemmet. Der findes dog nogle simple løsninger, der kan forhindre rotter i at bygge rede, hvor du også har hjemme.

- Når vi snakker om at forebygge rotter i hjemmet, drejer det sig om tre helt basale ting, der skal gøres: Rotternes adgang til bygningen skal begrænses, man skal være opmærksom på deres mulighed for at søge ly, og så skal man sørge for, at de ikke kan finde fødekilder, siger Mikkel Hall, der er funktionsleder ved Miljøstyrelsen.

For at rotterne ikke kan komme ind i ens hjem, er det vigtigt, at man undersøger sit hus eller sin bygning for små sprækker.

Ifølge Maria Brix Balle, biolog ved Rentokil Skadedyrsbekæmpelse, drejer det sig om alle sprækker og huller, der er større end to centimeter.

Kloakrørene, der er forbundet til ens hus, skal man også holde øje med. Maria Brix Balle anbefaler, at man hører ejendomsforeningen, bestyrelsen, viceværten eller lignende, om der er blevet sat rottespær op i kloakkerne.

Hun råder også til, at man går sin bygning igennem for huller og sprækker en gang om året - eller hvert andet år - så der ikke er en rist, der pludselig er gået i stykker, hvor rotterne kan komme ind.

Hvis rotterne har fået adgang til hjemmet, vil de bygge rede et sted, hvor de kan være i ly for regnen. Det kan være i et skur, en garage eller andre steder, hvor der er ly - og måske også en anelse rodet.

Derfor siger Mikkel Hall, at det er vigtigt, at man rydder op de steder. Så er der færre gemmesteder for rotterne. De små dyr foretrækker nemlig at bygge rede steder, der er lidt skjulte, hvor de ikke er nemme at spotte.

Fakta Er du i tvivl, om du har rotter i hjemmet? - Strø lidt mel, salt, sukker eller lignende ud i det område, hvor du tror, der er rotter. Vent en dag eller to og undersøg, om der er fodspor at se.

- Læg rosiner ud på gulvet. Hvis de forsvinder, er det et tegn på, at du nok har uønsket besøg.

- En blok margarine kan også bruges. Her kan dyrets tandstørrelse også ses, når rotten bider deri. Stil margarinen på gulvet i det område, du tror, der render rotter rundt og afvent.

- Afføring fra rotter er aflange i formen. Størrelsen kan variere meget.

Kilde: Marie Brix Balle, biologi ved Rentokil Skadedyrsbekæmpelse.

Det er vigtigt at have in mente, at en rotte kun bliver boende samme sted, hvis den kan finde mad. Den bedste måde at forebygge dette er ved at sørge for, der ikke ligger madrester på jorden. Det gælder især, hvis man holder høns, fordi deres mad ofte bliver kastet på jorden.

Det er det samme, hvis man fodrer fugle på sin grund eller har en kompostbunke med madrester. Hvis rotterne kan få fat på maden, bliver de boende.

Rotter spiser godt og vel det samme som os mennesker. Det eneste, de ikke bryder sig om, er rå grøntsager. Alt andet kan anses som rotteføde.

Hvis rotterne ikke kan finde føde, vil de automatisk forlade stedet, hvor de har bygget rede. Har du opdaget, at der har været rotter på besøg i dit hjem, så ring alligevel til skadedyrsbekæmpelsen i din kommune. De kan ikke gøre så meget, når rotterne har forladt stedet. Men de kan hjælpe med at forebygge, at det sker igen.

Det er lovpligtigt at kontakte skadedyrsbekæmpelsen i ens kommune, hvis man opdager rotter derhjemme. Det er gratis at få kommunen ud og fjerne rotterne.

