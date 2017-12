Så ofte må du være på Facebook på jobbet

ARBEJDSLIV: Det er ikke unormalt lige at have et øje til sin Facebook-profil i løbet af arbejdsdagen. Også fordi der på arbejdsmarkedet generelt ikke findes konkrete, overordnede regler for, hvor ofte du må have sociale medier åbne på jobbet.

Det siger Reimer Ivang, der er lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

- I dag er mange mennesker opgaveansat. Så når du har fået udstukket nogle opgaver, du skal nå at lave, må du vel i princippet være lige så meget på Facebook, som du ønsker og har behov for, så længe du stadig kan løse de opgaver, siger han.

Det er altså først, når du kan se på dine resultater, at de halter efter i kvalitet, at du bør overveje, om du bruger sociale medier for ofte på din arbejdsplads.

Men generelt bør du anse dit brug af sociale medier i arbejdstiden, som hvis du hentede kaffe eller havde en kort samtale med en kollega. Det er selvfølgelig i orden, så længe det ikke varer halve eller hele timer.

Det er nemlig svært som arbejdsgiver at sætte regler for medarbejdernes private kommunikation. Det forklarer lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet Malene Charlotte Larsen.

Nogle gange er det et pusterum at være på Facebook, men andre gange fører det for meget spildtid med sig.

- Jeg ved, at mange studerende for eksempel forsøger at kontrollere deres brug af Facebook ved at have blokeringer på, hvor man kun kan tjekke hjemmesiden eller appen på bestemte tidspunkter, hvis man let forfalder til dem på en uhensigtsmæssig måde, lyder det fra Malene Charlotte Larsen.

FAKTA Når Facebook tager overhånd - Hvis du konsekvent får afleveret dine ting for sent, eller de ikke er af den kvalitet, der er forventet, har sociale medier taget overhånd.

- Du kan installere programmer, der blokerer specifikke hjemmesider på din computer. Så er det fysisk umuligt at tilgå for eksempel Facebook.

- Det er vigtigt, at du er klar over, om det er et pusterum eller en stressfaktor i din arbejdsdag. Pusterum er i orden, men føler du dig forpligtet til at tjekke dine sociale medier, bør du overveje en pause.

Kilder: Reimer Ivang, Malene Charlotte Larsen

Ifølge hende må en arbejdsgiver til dels også forvente, at en medarbejder bruger sociale medier til private gøremål, hvis de bliver bedt om at bruge dem i arbejdstiden til arbejdsrelevante formål også.

Er du selv i tvivl om, hvorvidt du bruger for meget tid på sociale medier i arbejdstiden, så tag spørgsmålet med til din MU-samtale. Her kan du snakke med din leder om, hvorvidt vedkommende er tilfreds med din arbejdsindsats og dine resultater.

- Det skal ikke være sociale medier alene, men en generel dialog om effektivitet. Hvis der er problemer i den relation, kan det være fordi, der er for mange overspringshandlinger og en af dem kunne være sociale medier, siger Reimer Ivang fra Aalborg Universitet.

Risiko for stress

Han forklarer nemlig, at den rigtige balance findes gennem en god dialog. For der er også en frygt for, at for meget brug af sociale medier i arbejdstiden kan skabe stressede medarbejdere.

- Det er digitaliseringen, der påvirker os. Pludselig har vi mange flere distraktioner tilgængelige. Derfor er der et stort pres på det individuelle, i forhold til hvad der er vigtigt, og hvad man skal prioritere, siger Reimer Ivang.

Malene Charlotte Larsen forklarer dog, at meget af den tid, vi nu til dags bruger på sociale medier, er den samme kontakt, der tidligere foregik over sms til at koordinere og lave aftaler.

- Jeg tænker, at den bedste arbejdsplads er den, hvor der er en god kultur, og hvor det er helt naturligt for medarbejderen at skifte mellem at være opslugt af arbejde og indimellem have et fornuftigt brug af sociale medier, siger Malene Charlotte Larsen.

