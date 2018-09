Så ramte hverdagen for Pirates: Vienna storsejrede i Aalborg

ISHOCKEY: Efter to meget imponerende udekampe i Champions Hockey League kom Aalborg Pirates torsdag aften ned på jorden, da holdet tabte med hele 6-1 på hjemmebane til Vienna Capitals, der ellers var blevet besejret efter overtid i det omvendte opgør fem dage forinden.

Særligt anden periode blev helt katastrofal for hjemmeholdet i Bentax Isarena, hvor østrigerne scorede hele fire gange.

Piraterne startede ellers ud, som om de kunne gå på vandet efter de to flotte indsatser i de to udekampe, hvor det blev til tre point. Og ret beset kan alle jo sådan set gå på vandet i ishockey.

I hvert fald var holdet meget aggressivt fra start, og allerede i de første minutter var der skabt gode muligheder til både Emil Marcussen og Martin Højbjerg.

I midten af perioden stod skudstatistikken faktisk hele 10-1 til piraterne, men Vienna Capitals kom bedre med i kampen, da piraternes Aaron Harstad fik den første udvisning.

Piraterne formåede dog igen at spille et fint boxplay og var efterfølgende lige ved at score på et breakaway til David Friedmann.

Men stik imod spil og chancer var det østrigerne, der tog føringen efter godt 13 minutter. Piraterne fik ikke clearet ordentligt bag mål, og pucken blev sendt lige ind i slottet til Emil Romig, der let kunne score.

Piraterne sluttede perioden med flere gode muligheder i powerplay, men Martin Højbjerg og Thomas Spelling fik ikke hul på Lemoureux i østrigernes bur.

Det så dog ud til, at østrigerne havde fået en gevaldig skideballe imellem første og anden periode, for de kom ud til anden periode med enormt tempo, og de første fire-fem minutter bød på ren Hawaiihockey med store chancer i begge ender.

Efter otte minutter kom østrigerne på 2-0, da hurtige kombinationer endte hos Peter Schneider, der viste sig at leve op til Top Scorer-trøje og sikkert scorede. Kort efter kunne Matt Clakre trække pucken op i nettaget til 3-0 med et skud fra blueline, og 4-0 blev det også, da backen Oliver Gatz stod og sov lidt foran mål og mistede pucken til Andreas Nödl, der let scorede.

Og da piraterne fik både David Friedmann og Thomas Spelling i straffeboksen på en gang, kunne Peter Schneider udnytte overtallet til at score sit andet mål i kampen.

Allerede kort inde i tredje periode blev det endnu værre for Pirates, da Santeri Saari dukkede op foran målunder en afventende udvisning og fik prikket pucken ind.

Pirates fik dog reduceret i powerplay, da Thomas Spelling sendte pucken mod mål, og en østrigsk back styrede den forbi keeperen.

Lørdag aften spiller Aalborg Pirates igen på hjemmebane - her er det ZSC Zürich, der kommer på besøg, efter de torsdag tabte med 4-2 ude til svenske Frölunda.