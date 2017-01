AALESTRUP: Der var tre, der var to, der var én - og nu er der ikke længere nogen tilbage.

Nytårsnat ved 3-tiden gik det sidste af de oprindelige tre shelters i Rosenparken i Aalestrup op i flammer, og tilbage af dét, der engang var Naturbasen i Aalestrup, er der nu kun en sodet brandtomt.

- Specielt de unge i Aalestrup har ellers haft stor glæde af naturbasen i Aalestrup, hvor de har kunnet sidde og hygge sig ved åen, uden at blive forstyrret af andre end myggene.

- Langt de fleste har benyttet faciliteterne efter hensigten og har været flinke til at rydde op efter sig - og så er det da ekstra træls, at der desværre er nogle enkelte, som ikke kan finde ud af, hvordan de skal opføre sig, bemærker Lene Christensen, der som forpagter i "Den Jyske Rosenpark" er nærmeste nabo til den nu totalt nedbrændte naturbase.

Naturbasen i Aalestrup, som ligger i umiddelbar tilknytning til knaberbyens bevægelsespark, blev officielt indviet i foråret 2012, og åbenbart var det et skidt varsel, at de nye friluftsfaciliteter allerede inden åbningen blev udsat for hærværk første gang.

Senest en af de primitive overnatningshytter i Aalestrup måtte lade livet, var i efteråret 2015, og allerede dengang var det en stærkt frustreret Karin Winther, der som naturvejleder i Vesthimmerland gjorde status over ødelæggelserne.

- Der er tydeligvis tale om en helt bevidst handling.

- Stråmåtter og træ er blevet hentet ved bygningerne og er blevet anvendt som optændingsmateriale, sagde hun dengang til NORDJYSKE Stiftstidende.

NORDJYSKE har også i denne omgang forsøgt at få en kommentar fra Karin Winther, men hun har desværre ikke været til at træffe på grund af ferie.

Forpagter Lene Christensen i Rosenparken har til gengæld besigtiget brandstedet.

Hun kan bekræfte, at det nu også er slut med naturbasens sidste - og største - shelter.

- Og man skal vist være temmelig naiv for at tro på, at ødelæggelserne skyldes en vildfaren nytårsraket, bemærker hun.

Eneste lyspunkt midt i tristessen er, at det trods alt "kun" var et shelter, det gik ud over.

- Naturbasen ligger ikke ret langt fra to andre, stråtækte bygninger i Rosenparken, og vi har da ind imellem været noget bekymrede for, at en eventuel brand på naturbasen i værste fald skulle brede sig til selve Pavillonen.

- Den bekymring bliver vi da nu i hvert fald sparet for, konstaterer Lene Christensen med et lille stænk af galgenhumor.