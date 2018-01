Så skal sommerferien bookes

KØBENHAVN: Paraplydrinks ved poolen på Mallorca eller vulkanvandring på Tenerife.

Slår din hjerne over i drømmende sommerferietanker, når regnen pisker ned i begyndelsen af året, så skal du måske se på, om du kan gøre et kup midt i januarudsalget.

- Tilbuddene på flybilletter kommer her i januar, ligesom det gør for alt muligt andet. SAS har for eksempel lige begyndt deres udsalg, og andre kommer også her i januar med specielle sommerpriser. Så sælger de nogle pladser lidt billigere, men er så til gengæld sikker på at få dem solgt, forklarer Lars Thykier, som er administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

Der er dog ikke en entydig regel om, at det er billigst at bestille sommerferien i januar, men der er alligevel nogle guidelines for, hvornår det kan betale sig, fortæller Lars Thykier.

- Det kommer lidt an på, hvor man skal hen. Det kan være en god idé at bestille, hvis man skal langt væk - for eksempel oversøisk som USA, Afrika, Thailand eller andre steder i Asien, siger Lars Thykier.

Direktør hos Travelmarket Ole Stouby ser også fordele ved at slå til, når flyselskaber og forskellige charterselskaber har udsalg i januar.

- Særligt flyselskaberne har nogle rigtig gode kampagnepriser, når vi taler sommerferie. Der vil det typisk være sådan, at man skal slå til i januar frem for i maj, for der vil prisen typisk være dyrere - i hvert fald på rutefly, forklarer Ole Stouby.

Lars Thykier er dog tilbageholdende med at sige, at man nødvendigvis skal booke sommerferien i januar. Det er nemlig ikke svært at finde statistik, der siger, at man skal vente for at få den bedste pris. Men inden for de kommende par måneder ville han alligevel selv slå til.

- Hvis du skal have den gode pris til sommer, ville jeg nok ikke vente længere end til april, og måske ville jeg begynde i marts. Har man en sikker holdning til, at man vil afsted to uger i juli, så ville jeg kigge der, siger Lars Thykier.

Det er altså også et spørgsmål om planlægning og sikkerhed, hvis man booker tidligt. Det gælder særligt de meget populære destinationer.

- Gran Canaria er blevet megapopulært, fordi det anses som et sikkert sted. Så udbuddet er langt mindre end efterspørgslen. Så hvis du bare vil dertil, så ville jeg begynde at kigge allerede nu, siger Lars Thykier.

FAKTA Fakta: Spar penge på sommerferien - I januar kører en række rejsebureauer og flyselskaber tilbud til sommerferien, så hvis du allerede nu ved, hvad du gerne vil, kan der være penge at spare.

- Nogle få meget populære destinationer som eksempelvis Gran Canaria risikerer at blive udsolgt, og derfor kan det betale sig at være ude i god tid.

- Man kan få bedre priser, jo mere fleksible man er. Det gælder både i forhold til destination, afrejsetidspunkt og afrejselufthavn. Har man ikke børn, er der ikke nogen grund til at købe i skolernes sommerferie, hvor priserne er presset op.

- Er man ikke så fleksible i forhold til afrejsetidspunkt eller destination, bør man ikke vente for længe. Lars Thykiers råd er at slå til senest i april.

Kilde: Lars Thykier, Ole Stouby.

/ritzau fokus/