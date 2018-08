Så sker det: Sallings rooftop åbner

AALBORG: Fredag slår Salling endelig dørene op til Salling Rooftop med 1.400 kvadratmeter og en storslået udsigt over Aalborg.

Den nye attraktion, der er et offentligt tilgængeligt byrum med adgang fra både Sallings parkeringshus og stormagasinet, bliver indviet med en hel uge fyldt med underholdning og events.

- Vi glæder os enormt meget til at byde velkommen på Salling ROOFTOP, som bliver et nyt fristed til gavn for Aalborg og hele Nordjylland. Vi garanterer et brag af en åbning, der starter allerede på fredag og fortsætter med en hel uge med events og underholdning for vores gæster, siger Anja Kibsgaard, der er stormagasinchef i Salling Aalborg.

