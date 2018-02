Så sundt er det at eje en hund

HUNDELIV: Fido skal luftes hver dag, og det giver selvfølgelig motion, men betyder også, at Fidos ejer ofte vil falde i snak med folk i nærmiljøet.

Og det har en positiv indflydelse både fysisk og mentalt på Fidos menneskeven.

Et af de nyeste studier viser, at hundeejere har 23 procent mindre risiko for at dø af en hjertesygdom.

Det viste et nyligt offentliggjort svensk studie fra Uppsala Universitet, som over en 12-årig periode har analyseret data fra 3,4 millioner svenskere, skriver The Guardian.

Hjertet har godt af hund

Det svenske studie konkluderede ydermere, at hundeejere havde 20 procent mindre risiko for at dø sammenlignet med folk uden hund.

At vores hjerter har godt af en hund i huset, bakker den amerikanske hjerteforening op om.

De oplyser på deres hjemmeside, at det hjælper dit hjerte, hvis du går tur med hunden.

Hundeejere har faktisk 54 procent højere sandsynlighed for at få den dagligt anbefalede motion, end folk som ikke ejer en hund.

Gå en tur med Fido

Dertil kommer, at hundeejere er bedre til at komme ud og gå tur - selv i dårligt vejr - end ikke-hundeejere.

Det viser en britisk undersøgelse fra sommeren 2017 fra Norwich Medical School og University of Cambridge.

Hundeejerne, der gik tur selv i dårligt vejr, var 30 minutter mindre stillesiddende om dagen end gruppen af ikke-hundeejere.

Og et stillesiddende liv er lidt af en dræber, har et forskningsprojekt på Columbia University Medical Center vist.

Her gav man 8000 personer i arbejde over 45 år en aktivitetstæller eller en skridttæller og fulgte dem over tid.

De medarbejdere, der - i deres vågne timer - var stillesiddende i mere end 13 timer om dagen, havde dobbelt så stor risiko for at dø for tidligt i forhold til de medarbejdere, som var inaktive i 11,5 timer om dagen.

Mindre risiko for depression

Ud over at give sin ejer motion og en bedre overlevelsesevne har hunde og kæledyr også andre gode effekter.

Et studie fra 2015 kaldet The Pet Factor peger på, at hunde og kæledyr mindsker risikoen for social isolation og depression.

Studiet fra The University of Western Australia viser, at hundeejere har langt større sandsynlighed for at lære folk i deres nabolag at kende.

Og det er godt, fordi flere og flere studier indikerer, at social isolation er en risikofaktor for at udvikle mentale sygdomme. Derfor konkluderer forskerne, at hunde kan være en væsentlig faktor for at udvikle sunde boligområder.

/ritzau fokus/