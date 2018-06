Så til søs: Kæmpe legeskib i Aalborg Minimarina

AALBORG: O’ høj! Det maritime oplevelsescenter, Springeren på Vestre Fjordvej i Aalborg kalder op til små og store sømænd.

Her er man nemlig klar til at indvie en stor maritim legeplads med blandt andet et kæmpe skib, hvor børn kan klatre og udfordre både grov-motorikken og hjernen.

Området har fået navnet Aalborg Minimarina.

Udover det store skib består projektet af et stort bassin, hvor besøgende kan sejle med fjernstyrede både samt en stor sandkasse.

