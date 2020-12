Sådan bliver der drillet: Her er nordjydernes drillenisse-tricks

NORDJYLLAND:Så blev det 1. december. Og en masse drillenisser er flyttet ind i mange nordjyske hjem. Det betyder ofte, at rigtig mange forældre kæmper dagligt med at finde på drillenisse-tricks. Vi spurgte nordjyderne om deres drillenisse-tricks på NORDJYSKEs Facebook-side og her er et uddrag af de mange drillerier:

- Her havde Nissen sidste år puttet pastaskruer i barnets sko, og bundet en snor gennem køkkenet og hængt underbukser og strømper op. Og taget alle tandbørster og byttet ud med gulerødder i tandkruset, skriver Tanja Damsgaard.

- Vores nisse har lige hængt en snor ud med 24 små søde, skøre, sjove og hyggelige beskeder til ungerne. Han fortæller både hvem han er, han laver små quizzer, han roser børnene, han fortæller også at han har kommet til at drille. Han kommer blandt andet til at tegne med læbestift på spejlet, farvet mælken, puttet sko i opvaskemaskinen, pakke toilettet ind i gavepapir og meget mere, fortæller Christina Momme Hammenshøj.

- Alle drengenes underbukser hang på juletræet, det synes de var hylende morsomt, fortæller Mette Pihl Østergaard.

- Sidste år tegnede nissen dem i hovedet med eyeliner, så de stod op med små overskæg, det griner vi stadig af, skriver Sanne Thoudal Laustsen.

- Nisserne havde skiftet drengenes sengetøj i nat, fortæller Mette Pihl Østergaard.

- Vores nisse har farvet mælken - og den har svinet med pebernødder, skriver Louise Lindgaard Johansen.

- Her har drille nissen lavet STORT I håndvasken, viser Linda Betina Hansen.

- Kryds sokke skuffen med en lys og en mørk sokke i hvert bundt, skriver Aase Josefsen Sørensen.

- Sidste år havde nissen bl.a. pyntet op til jul i bilen. Den havde også lånt toilettet (formet frugtstang), fortæller og viser Mette Marie Hansen.

Du har mulighed for at se flere drillenisse-tricks på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for at dele DINE drillerier.