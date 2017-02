DANMARK: Medarbejderudviklingssamtalen - i kort form kaldet MUS - er noget, mange danskere hvert år skal igennem.

Den årlige samtale med sin nærmeste leder kan både være noget, folk ser frem til, men for nogen, er samtalen noget, der bare skal overstås.

Sådan behøver det ikke være.

Samtalen er en god mulighed for medarbejderen til at få vendt mange ting med sin leder, som man ikke når i løbet af året.

Kræver forarbejde

Men en succesfuld MUS kræver også et forarbejde fra både medarbejder og leder. Det fortæller Birgitte Svinth, der til dagligt arbejder som erhvervspsykolog.

Hun anbefaler, at man ikke holder sig slavisk til det forberedelsesmateriale, som mange virksomheder giver medarbejderne inden samtalen.

- Det er et no go at bruge et langt forberedelsesmateriale som dagsorden, for så går man død i samtalen. Man skal bruge materialet til at tune sig ind på, hvad der er vigtigst at tale om, af alle de ting vi kan tale om, siger Birgitte Svinth til Ritzau Fokus.

De tre punkter

I stedet bør man som medarbejder sætte sig fast på tre punkter, man gerne vil tale med sin leder om - og de punkter bør man også foreligge lederen på forhånd.

- Jeg anbefaler, at man en uge før samtalen skriver til sin leder, hvilke tre ting jeg gerne ville tale om. Og så kan lederen gøre det samme, siger Birgitte Svinth.

Samme holdning deler Anne-Mette Ravn, som er direktør i konsulentfirmaet Hartmanns.

Det må du ikke gøre

Hun har selv haft mange medarbejdere til MUS-samtale, og ud fra egne erfaringer peger hun ligeledes på den gode forberedelse som alfa og omega.

Men det er mindst lige så vigtigt, at vide hvad man ikke bør gøre.

- Man må ikke bruge samtalen som en mulighed for at lave en "storvask". Det skal forstås på den måde, at man sammen med sin leder har sørget for at tage de udfordringer, der måtte være, løbende gennem året, så MUs-samtalen ikke bliver et sted, hvor alle problemer skal fikses, siger Anne-Mette Ravn til Ritzau Fokus.

Derfor bør man gå til en MUS med åbent sind.

Fakta De gode råd til din MUS-samtale - Du må gerne præge dagsordenen: Gør dig klare tanker om, hvad du gerne vil tale med din leder om og bryd væk fra udleverede skemaer. Tal om emner, der dækker lige præcis dét, du gerne vil tale om.

- Vær konstruktiv: Er du positiv og konstruktiv, har du størst mulighed for at få dine ønsker opfyldt. Læg vægt på løsninger frem for problemet.

- Vær bevidst om, hvad du ønsker for fremtiden: Tænk over, hvad du fik ud af din seneste MU-samtale, og ud fra den snak kan du i samarbejde med din leder justere og sætte nye målsætninger for fremtiden.

- Sæt dig ind i strategien: Ved at gøre det, har du en idé om, hvor I som virksomhed er på vej hen, og hvor du derfor kan bidrage.

- Fremlæg nye ideer: MUS kan være en mulighed for at fremlægge ideer for ledelsen. Det kan både være optimeringer af nuværende arbejdsgange samt helt nye ideer, der kan arbejdes videre på.

Kilde: Anne-Mette Ravn, direktør i konsulentfirmaet Hartmanns.

/ritzau/FOKUS

"Et magtfrit rum"

Hun beskriver samtalen som "et rum, hvor der er så meget ligeværdighed, som man kan finde. Det er så vidt muligt et magtfrit rum."

Derfor skal en MUS heller ikke være noget, der bare skal overstås, fortæller Birgitte Svinth.

- Så må man hellere lade være med at holde den. En samtale under fire øjne er en fantastisk mulighed til sammen at pejle sig ind på det, der vigtigt - uden at blive afbrudt, fortæller hun.

/ritzau/FOKUS