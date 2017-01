DANMARK: Når du spiser på en restaurant, går ind i en butik eller besøger din gamle mormor, bliver det registreret hos dit teleselskab, hvor du befinder dig.

Selv hvis du ikke bruger din telefon.

For nylig dokumenterede netmediet Zetland, hvordan teleselskabet 3 logger oplysninger om deres 1,1 millioner kunders færden og gemmer oplysningerne i 60 dage.

Techmediet Version2 afslørede i november, at TDC konstant overvåger og lagrer oplysninger om deres tre millioner mobilbrugeres færden, så TDC er i stand til at tegne et komplet billede af, hvor kunderne har befundet sig.

Selv om det tidligere har været fremme, at teleselskaber logger oplysninger om deres kunder, møder afsløringerne alligevel kritik hos IT-politisk Forening.

Formand Jesper Lund siger blandt andet til tv2.dk, at teleselskabet 3 i princippet kan sælge oplysningerne videre til tredjeparter og for eksempel oplyse, hvor mange kunder der er i nærheden af en Netto.

Afviser påstand

Men det afviser Rikke Juul Hansen, pressechef i 3.

- Vi overholder naturligvis persondataloven og skriver direkte i vores vilkår, at personlige oplysninger anvendes alene til 3’s interne formål og ikke videregives til tredjemand, siger hun til Ritzau Fokus.

Hvis du vil have indsigt i, hvilke oplysninger dit teleselskab gemmer om dig, skal du søge en såkaldt registerindsigt. Ifølge persondataloven har du ret til at få at vide, hvilke oplysninger teleselskabet indsamler, hvordan oplysningerne bliver brugt, og hvem der modtager oplysningerne om dig.

Det gør du ved at sende en mail til dit teleselskab. Kunder hos 3 kan få indsigt i, hvilke data 3 har registreret om dem ved at skrive en mail til kundeservice@3.dk.

Det koster 200 kroner i gebyr, og beløbet skal betales forud, oplyser pressechef, Rikke Juul Hansen. Derefter modtager kunden en CD-rom med posten.

Svar på fire uger

Hvis du søger om indsigt i dine data, skal teleselskabet give svar efter senest fire uger.

Teleselskabet må ikke kræve, at du betaler mere end 200 kroner for at få dine oplysninger.

Nicolas Fredriksen fra netmediet Telepristjek.dk har udarbejdet en skabelon til, hvordan man får indsigt i de oplysninger, som teleselskaber indsamler. Han opfordrer telekunderne til at referere til de relevante paragraffer i persondataloven, når de henvender sig til deres teleselskab.

- Når man skriver en mail og refererer til paragrafferne, så er teleselskabet forpligtet til at give de oplysninger, man spørger om, siger han.

Men én ting er, hvad teleselskaberne ved om os. Når man taler om datalogning, er det ifølge Nicolas Fredriksen mindst ligeså vigtigt, at forbrugerne tager stilling til, hvad man giver tilladelse til gennem de apps, man bruger.

Mange apps vil se beskeder

- Der er mange apps, som kræver at kunne se dine tekstbeskeder eller logge din færden og dine opkald. Hvis en gennemsnitsdansker har 30 apps, har man i princippet 30 agenter med kommercielle interesser, som har snablen inde i din smartphone. I den sammenhæng er teleselskaberne ’the good guys’, siger han.

Fakta: Sådan søger du indsigt i dine data

- Hvis du vil have indsigt i dine data, kan du sende følgende besked til dit teleselskab via mail:

- "I henhold til persondatalovens § 31, stk. 1, ønsker jeg indsigt i samtlige data, der vedrører min person. Jeg ønsker at modtage fuld indsigt i personoplysninger som lagres, bearbejdes og eventuelt videregives om mig".

- Se Nicolas Fredriksens fulde mailskabelon til at søge indsigt i dine data her

Kilde: Telepristjek.dk

