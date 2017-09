Sådan bliver iPhone 8: Her er hvad vi forventer

MOBIL: Her kan du blive klogere på, hvad vi kan forvente, når Apple løfter sløret for én, to, måske tre nye iPhones ved en stor Apple-event 12. september.

Meremobil.dk har samlet rygterne forud for eventen.

Lad os starte med den største forskel i forhold til tidligere lanceringer.

Slut er det med kun én iPhone. Den tradition brød Apple allerede i 2013, da man præsenterede iPhone 5S og iPhone 5C ved samme event.

Tredje bukselomme

Men nu er to heller ikke nok. Meget tyder på, at Apple-CEO Tim Cook skal have fundet sig en tredje bukselomme.

For det første vil Apple opdatere iPhone 7 og 7 Plus. De nye modeller bliver formodentlig hurtigere og vil få et “S" på bagsiden, som man har set det med iPhone 3GS, 4S, 5S og 6S.

Derudover siger rygterne, at iPhone 7S bliver en smule større end sin forgænger.

Med hensyn til iPhone 7S Plus så vil størrelsen formodentlig være uændret. Opgraderingslystne 7 Plus-ejere behøver altså ikke nye etuier.

Men nok om S-modellerne. For det er den tredje telefon, der løber med alle overskrifterne. Så den dykker vi ned i nu.

Hvad skal den hedde? iPhone 8?

10 års fødselsdag

iPhone fejrer sin 10 års fødselsdag i år. Og derfor spekulerer nogle i, at den kommende topmodel skal hedde "iPhone X" - altså det romerske tal for “10".

Andre forventer, at navnet bliver “iPhone 8". Logikken synes at være, at telefonen er en efterfølger til iPhone 7. Og det er ikke bare en hurtigere iPhone 7, som iPhone 7S bliver.

En tredje vej er en helt ny produktkategori med “Pro" som label. Apple har tidligere betegnet nogle produkter som “Pro". Det tæller eksempelvis MacBook Pro.

I 2015 introducerede Apple “Pro" på et iOS-apparat. Nemlig iPad Pro. Og Apple bruger stadig betegnelsen til at adskille den almindelige iPad fra iPad Pro. Så måske iPhone 7S og 7S Plus bliver til almindelige mennesker, og så iPhone Pro bliver til den professionelle?

Farverig skærm helt til kanten

Det kan godt være, at navnet er ukendt, men Apple har allerede været så flinke at hjælpe med et ’læk’ af telefonens design.

Grafikken viser en skærm, der går helt til telefonens kant. Kun toppen af telefonen vil have en ramme. Det er formentlig her, man finder kamera, lysføler, højtaler og andre sensorer.

I praksis betyder en mindre ramme, at skærmen kan være større, mens telefonens fysiske størrelse er uændret i forhold til iPhone 7.

Det nye ramme-frie skærm betyder også, at skærmens hjørner er rundede. Hvilke konsekvenser det har for softwaren må tiden vise.

Samsung introducerede tidligere på året sin Galaxy S8, der også har afrundede hjørner.

Farvel LCD - goddag OLED

Skærmens udseende er ikke det eneste, som vil blive ændret.

Rygterne siger nemlig, at Apple vinker farvel til LCD skærmtypen og skifter til OLED på iPhone 8. Samsung bruger allerede en variant af denne teknologi på sine topmodeller.

OLED byder på slagkraftige farver og en mere tro gengivelse af sort. Skærmtypen er dog ikke ukendt for Apple. Man finder den nemlig på Apple Watch, der også står til en opdatering.

Avanceret ansigtsgenkendelse

En større skærm, der går lige til kanten betyder også et farvel til en hjemknap med Apples fingeraftrykslæser kaldet Touch ID. Apples oprindelige ønske var, at integrere Touch ID under skærmen. Men teknik-giganten har tilsyneladende udskudt denne feature. Derfor rykker Touch ID om på telefonens bagside, som det kendes fra flere Android-telefoner.

Det giver dog ét problem, hvis man rykker Touch ID om på bagsiden. For hvordan låser man telefonen op, når den ligger på bordet? Apples løsning er en avanceret form for ansigtsgenkendelse.

Samsung har allerede ansigtsgenkendelse på Galaxy S8 og Galaxy S8+, men denne fungerer langt fra optimalt.

Trådløs eller hurtig

En ny lækker OLED-skærm vil måske sluge en del strøm. Derfor vil iPhone 8 komme med hurtig-opladning.

Teknologien kendes allerede fra Android-verdenen, hvor eksempelvis Huaweis P10 Lite byder på hurtig-opladning. Det betyder, at telefonen kan lade fra 0-45 procent på 30 minutter. Og hvis man ikke er meget for at bøvle med stik, så leveres iPhone 8 også med trådløs opladning.

Trådløs opladning er dog typisk langsommere end kabel-opladning. Desuden er der forlydender om, at Apple vælger en skrabet standard for trådløs opladning. Det skriver Cult of Mac. Men det vil formentlig betyde, at iPhone 8 kan lade op via eksisterende løsninger.

Priser over 10.000 kr.?

Hvis OLED, nyt design og ansigtsgenkendelse skal blive dit, så må du hellere forberede bankkontoen. Startprisen for iPhone 8 kommer nemlig til at ligge på 8.799 kroner eller det samme som en MacBook Air.

Som noget nyt vil Apple tilbyde 512 GB lagerplads. Og det kan få prisen til at lande et godt stykke over de 10.000 kroner.

Men lagerplads er naturligvis ikke det eneste man kan vælge imellem. Apple har af flere omgange tilbudt iPhones i flere farver. Og i år vil udvalget måske blive reduceret.

Rygterne siger i hvert fald, at iPhone 8 ikke bliver tilgængelig i Rose Gold. I stedet vil den kun være tilgængelig i tre farver - nemlig sort, sølv og guld.

På sigt er det muligt, at Apple tilføjer flere farver. Det gjorde man nemlig med iPhone 7 og 7 Plus, der fik ny rød lakering i foråret.

Nu er det bare at læne sig godt til rette, for den 12. september går det løs. Apple vil formodentlig livestreame eventen kl. 19.00 dansk tid. Og ellers kan du følge med på MereMobil.dk, der naturligvis dækker eventen intenst.

Rygter: Nu er iOS 11 klar

Sammen med præsentation af de tre iPhones vil Apple - ifølge rygterne - også fortælle, hvornår iOS 11 bliver frigivet.

Du kan læse mere om iOS 11 her.