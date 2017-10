Sådan bliver weekendvejret

HELE LANDET: En blandet pose bolsjer.

Sådan opsummerer Janne Hansen, vagthavende meteorolog ved DMI, den kommende weekends vejrprognose.

For mens det meste af landet kan forvente rigelige mængder sol, så bliver det pæne efterårsvejr også afbrudt af regn og byger.

- Fredag bliver en rigtig flot dag mange steder. Vejret er klaret op på bagsiden af en front, der passerede landet torsdag, så det klarer op, og solen vil skinne de fleste steder, siger Janne Hansen.

Temperaturerne vil i løbet af fredagen maksimalt komme op omkring 15 grader, mens vinden vil holde sig nogenlunde i ro.

Vestkysten kan dog stedvis opleve vind op til kulingstyrke.

- Der vil stadig være en smule vind, men slet ikke så kraftig, som det vi har oplevet i løbet af ugen, siger Janne Hansen.

Det flotte vejr vil hurtigt få en midlertidig ende. I løbet af natten til lørdag bliver det mere skyet, og der vil falde regn i Jylland.

Og det ustadige vejr vil sprede sig til hele landet i løbet af lørdagen.

- Lørdag passerer nogle fronter ind over landet fra nordvest, og det vil give regulær regn mange steder, siger Janne Hansen.

Temperaturerne vil lørdag ligge mellem 9 og 14 grader.

Lørdag aften vil det klare op og først give huller i skydækket i den nordvestlige del af landet. Og det bliver optakten til en søndag, der ligesom fredag bliver en flot efterårsdag.

- Søndag ser ud til at blive en pæn dag lidt i stil med fredagsvejret, og der vil være gode chancer for at se rigeligt til solen, siger Janne Hansen.

Temperaturen forventes dog at tage et lille dyk og vil ligge omkring 13 grader.

/ritzau/