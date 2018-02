Sådan bruger du løg på nye måder

KØBENHAVN: Det bliver brugt dagligt i madlavningen, det kan bruges i de fleste retter, og så er det sundt.

Løget er en ufravigelig grøntsag i de fleste køkkener, og faktisk tæller løg med i de seks om dagen, vi gerne skal have indenbords ifølge de officielle kostråd.

Her får du inspiration til nye måder at gøre hverdagsløget til en spændende spise fra Magnus Sonne, som er kok og produktudvikler hos Aarstiderne.

1) Zittauerløg

Lad os begynde med det helt klassiske gullige løg, som er udgangspunktet for mange hverdagsretter: zittauerløget.

Hvis du vil bruge dem på en ny måde, foreslår Magnus Sonne at bage dem hele i skallen, som man ville gøre med en bagt kartoffel.

- Giv dem 30-35 minutter på 180 grader, så de bliver helt møre, foreslår Magnus Sonne.

Herefter skal de flækkes og tages ud af skallen.

- Det er en helt ny måde at spise løg på. Ud over at blive møre og bløde, så får de også en særlig sødme, og den metode er der meget få, der benytter sig af, siger han.

Man kan også tage en bred skive løg og stege den på panden. Her er fremgangsmåden, fuldstændig som hvis du skulle stege en bøf, fortæller Magnus Sonne.

- Jo større løget er, desto bedre er det, siger han.

Steg det i olie på panden, og vend det om, når det har fået stegeskorpe. Put derefter en god klat smør på panden, et halvt hvidløg og en dusk rosmarin, forklarer han.

Overhæld herefter løget med det smeltede smør, så du får smagen fra hvidløg og rosmarin med, siger Magnus Sonne.

- Så kan du give lidt ristede hasselnødder på toppen og overhælde det med brunet smør, siger han.

2) Rødløg

En anden klassiker er rødløget, som er lidt mindre skarpt i smagen. Her kan man eksempelvis kaste sig ud i en lynsyltning, siger Thomas Sonne.

Skær rødløg ud i helt tynde både eller skiver, og dryp dem med friskpresset citronsaft. Overdæk dem, og stil dem til side i en times tid.

- Så kommer rødløget til at fremstå som søde, og de er perfekte til at overhælde sin salat med. Du kan også putte dem på toppen af din hotdog, siger Magnus Sonne.

3) Calcotløg

Calcotløg er en mellemting mellem en porre og et forårsløg. Det er en klassiker i det catalanske køkken, fortæller Magnus Sonne.

Pak dem ind i sølvpapir, og smid dem på grillen.

- Når de så er møre, serverer du dem hele ved bordet, og så flår du bare den yderste skal af, siger han.

Dyp dem i aioli eller mayonnaise, foreslår kokken.

- Du kan også gøre det med forårsløg og porre, så længe det bare får hård varme på åben ild, tilføjer han.

4) Recaløg og salatløg

Vil man gerne bruge løg, der har en lidt mildere smag, er der recaløget, som er en afart af det klassiske zittauerløg. Der er også det milde salatløg, siger Magnus Sonne.

- Når vi er ovre i den milde kategori, har vi salatløget, som kun skal have to dråber citronsaft og lidt salt, og så kan du faktisk spise det råt, siger han.

/ritzau fokus/