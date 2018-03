Sådan bruges dine persondata - de er guld værd

DANMARK: Hvor mange ved egentlig, hvor du befinder dig lige nu? Din kæreste? Venner? Og sandsynligvis et antal af de apps, du har med dig rundt i lommen.

Persondata er en guldgrube for mange virksomheder, og lige præcis pengestrømmen er et godt redskab til at vejlede dig om, hvorvidt du skal være bekymret for at dele ud af dine data.

- Follow the money, lyder det enkle råd fra Rasmus Larsen, som er redaktør på techmediet Flatpanels, og han uddyber:

- Følg pengestrømmen hos de selskaber, du bruger. Hvor tjener de deres penge? Så ved du, hvorfor de indsamler data om dig.

Det lyder ikke så tillokkende at dele ud af sine persondata. Men det kan være nødvendigt for funktionaliteten, eksempelvis at en løbe-app indsamler data om ens lokation, eller at en streamingtjeneste indsamler data for at kunne foreslå lignende indhold.

Forslag til tv

Er der ikke et åbenlyst formål med at indsamle data, som kan forklares med nogle funktioner, kan "follow the money"-metoden hjælpe dig til at overveje, om du er interesseret i det formål, du afgiver dine persondata til.

- Sådan en som Netflix har ikke reklamer, så de indsamler brugerdata for at kunne give dig anbefalinger til nyt indhold, siger Rasmus Larsen.

Som et eksempel på et firma, der bruger persondata til et andet formål, nævner han det amerikanske firma Roku, som sælger tv-bokse til næsten ingen penge. Og her skal man som forbruger være opmærksom.

- Det virker som en rigtig god deal, for de sælger hardwaren nærmest til kostpris. Men de indsamler så brugerdata bagefter, derfor er de ligeglade med at tjene penge på hardware.

- Deres prioritet er at få så mange bokse ud i verden som muligt, så de kan tjene penge på at indsamle data og på reklamer, fortæller Rasmus Larsen og tilføjer, at firmaet ikke agerer i Danmark.

"Follow the money"-princippet besvarer altså mange spørgsmål om selskabets prioriteter, siger Rasmus Larsen.

Vær kritisk

Anette Høyrup, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk, opfordrer til, at man forholder sig kritisk til, om det er relevant, at appen får ens data.

- I mange apps kan din lokation være relevant, men der er jo ikke nogen grund til, at din løbeapp tracker dig over alt - og ikke kun når du er ude at løbe. Det er ikke alle apps, der sondrer mellem det. Hold øje med, om de kun tracker dig, når du selv beder om det, siger Anette Høyrup og tilføjer:

- Hvorfor skal kommercielle firmaer vide, hvor man er henne? Det er jo, fordi det er rigtig meget værd. Det er data, man kan tjene penge på. Så kan man målrette annoncer, efter hvor du er fysisk. Det kan jo være fint, hvis det er noget, man vælger til. Men det kan for andre være anstrengende og intimiderende.

Hun deler de persondata, der bliver videregivet, op i to kategorier: Data, som appen indsamler i et teknisk setup, og data, man selv deler.

- Mange apps beder om yderligere oplysninger, som man selv kan dele. På en sundhedsapp kan man måske skrive sin egen sygehistorik ind. Det skal man også være kritisk overfor, for har man overhovedet lyst til at dele det, og hvem bliver de data så delt med efterfølgende, siger Anette Høyrup.

/ritzau fokus/